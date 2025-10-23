La desconcertante versión sobre la pareja de jubilados desaparecidos en Chubut: “Parecían perdidos” Los investigadores buscarán corroborar un testimonio que podría ser clave.

Un nuevo giro podría tener el caso que tiene en vilo a todo el país sobre el paradero de Pedro y Juana, los jubilados desaparecidos hace 12 días sin dejar rastros en Rocas Coloradas, en Chubut.

Según publica diario La Jornada, una persona se habría acercado a la Comisaría de Kilómetro 8 a contar que había visto una camioneta similar a la de Pedro pero que era conducida por dos sujetos.

Según el relato, los individuos parecían “perdidos” y la camioneta en la que se manejaban coincidía al vehículo hallado el viernes en Cañadón Visser, en Rocas Coloradas.

Tras estas afirmaciones, los investigadores se centran en revisar las cámaras de seguridad de Caleta Córdova y Km 8 para confirmar o descartar esta versión.

Según medios locales, el testigo se presentó ante la Policía y declaró haber visto a dos hombres a bordo de una camioneta con características similares a la de la pareja de jubilados.

El vehículo habría sido vista en cercanías del basural yendo hacia Caleta Córdova.La declaración del testigo en la Comisaría de Km 8 afirma que los dos ocupantes de la camioneta parecían estar “perdidos”.

Por estas horas los investigadores buscan corroborar la versión del testigo con las cámaras de seguridad cercanas a Caleta Córdova y Km 8.