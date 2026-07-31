La historia del hombre que abusó de sus hijas y desapareció 17 años: regresó para recomponer el vínculo, pero lo condenó el aterrador pasado

La historia del hombre que abusó de sus hijas y desapareció 17 años: regresó para recomponer el vínculo y el aterrador pasado pesó más

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La investigación judicial contra el hombre de 65 años acusado de abusar de sus dos hijas cuando eran menores de edad y quien regresó a Misiones el pasado 25 de julio tras permanecer 17 años desaparecido, continúa su curso. Según fuentes oficiales, el regreso del hombre se dió luego de ser localizado días antes en situación de calle en Villa Adelina, provincia de Buenos Aires, donde familiares lograron identificarlo a través de una fotografía y decidieron costearle el pasaje de regreso a la provincia.

En tanto, en las últimas horas el Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem dispuso nuevas medidas de prueba y citó a declarar a la ex concubina del imputado, quien actualmente reside en Caraguatay por considerar que su testimonio podría aportar datos de relevancia para el esclarecimiento de la causa.

El acusado permanece detenido por orden judicial luego de que dos de sus hijas formalizaran denuncias en su contra por presuntos abusos sexuales sufridos durante la infancia. La primera presentación fue realizada por una mujer de 35 años, quien manifestó haber sido víctima de reiterados abusos sexuales con acceso carnal desde los ocho años de edad. Días después, una de sus hermanas también radicó una denuncia de similares características ante la Comisaría de la Mujer de Alem, señalando que el relato de la primera víctima le permitió recordar episodios que, según manifestó, habían permanecido bloqueados desde su niñez.

El caso generó una fuerte repercusión pública debido a que una de las denunciantes había recibido al hombre en su vivienda luego de su regreso a Misiones, con la intención de recomponer el vínculo familiar tras casi dos décadas sin conocer su paradero. Sin embargo, ese reencuentro derivó en un giro inesperado cuando comenzaron a surgir los recuerdos de los presuntos abusos y las dos hermanas decidieron acudir a la Justicia.