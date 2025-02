La titular de UDAP realizó un descargo por la detención de su hijo policía por una supuesta agresión Patricia Quiroga brindó su versión de lo ocurrido en una gresca en la que participó su hijo.

El hijo de la secretaria de UDAP Patricia Quiroga, Franco Alaniz, fue detenido en medio de una gresca sucedida en festival de cuarteto que se realizó en el Costanera Predio Ferial de Chimbas.Alaniz tiene 31 años y es agente de policía.

La sindicalista difundió un descargo sobre lo ocurrido, en defensa de su hijo, donde relativiza las acusaciones en su contra.

El texto: “Queridos colegas quiero contarles lo que estoy pasando. Desde ayer está circulando la noticia que mi hijo está detenido. Hubo una pelea grande dónde él fue quien más lesiones recibió,si un compañero no lo ayuda hoy mi hijo no estaría. Además, le robaron su celular y billetera, los que aparecieron a los dos días porque habíamos rastreado el teléfono.A las horas de la pelea una chica, que no es su pareja, se presentó a denunciar que mi hijo la había golpeado. La revisaron y la lesión es leve (un rasguño, un pequeño moretón, o cualquier pequeñez es leve… Eso me contaron los abogados). No justifico la agresión para nada!!! pero si estamos todos golpeándonos algo, por supuesto, tendré.

Confío en la justicia y en las investigaciones. Ahora solo queda esperar, confiar en Dios y decirles a los jóvenes que se cuiden!!! Sé también que esto salió a la luz por su trabajo, policía y por el cargo que ocupo, secretaria general de UDAP. Quien me conoce y mis alumnos, principalmente, saben mi actuar. Gracias por todo!!!! Patricia Quiroga”.