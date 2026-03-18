Brutal golpiza a la salida de un boliche: lo noquearon, está internado y lo tienen que operar

La noche y la violencia extrema sumaron un nuevo episodio en Mendoza . Un joven de 19 años recibió una brutal golpiza a la salida de un conocido boliche y todo quedó registrado en un escalofriante video que se viralizó. Agustín, el joven agredido, está internado tras recibir un golpe de puño que lo noqueó.

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Tiene lesiones en el maxilar y deberá ser intervenido por una fuerte contusión en un ojo. “Fue terrible lo que vivimos. Ya radicamos la denuncia, lo vio el médico forense y el agresor está identificado”, contó Vanesa, madre del joven.

Según informó Diario Los Andes, Agustín había salido a bailar junto a su novia y amigos . A la salida del boliche Wabi, ubicado en la lateral este del Acceso Sur al 1450, en la intersección con Paso, recibió una piña que lo dejó tendido en el piso.

La agresión fue filmada con el celular de un testigo: Agustín interviene en una riña en la puerta del local bailable. Según muestran las imágenes, intenta separar a otros dos jóvenes, pero inesperadamente recibe una trompada en el rostro que lo noquea. Una presunta agresión previa a una de las amigas de la víctima, por parte del grupo del agresor, habría originado el enfrentamiento que casi termina en tragedia.

Tras el violento golpe, y por sus propios medios,aunque ayudado por su novia y amigos, el joven logró recuperarse y se fue a su casa. “Ni los patovicas ni los policías que estaban en el lugar lo asistieron ni llamaron a una ambulancia”, denunció Vanesa.

El joven llegó a su casa alrededor de las 7:30 del sábado. “Ma, me pegaron”, dijo, y se fue a acostar. Su madre tuvo que salir a trabajar y él quedó en reposo.

Los dolores continuaron y las heridas eran evidentes, por lo que el domingo fue trasladado por sus padres a una guardia en Maipú. Los estudios confirmaron lesiones en el maxilar y en un ojo, y ahora espera una intervención en el hospital Santa Isabel de Hungría.

Tras la viralización de las imágenes, el agresor fue identificado. La denuncia fue radicada en la Oficina Fiscal N° 10 de Maipú y ahora la Justicia deberá avanzar con las pruebas presentadas.

El impactante video de la brutal golpiza