Robo a la influencer en el centro de San Juan: dice que tiene una foto del ladrón

El caso del robo a la influencer Paulina Castro sumó un nuevo capítulo. Luego del fuerte descargo que se viralizó en redes , la joven volvió a publicar historias en Instagram donde respondió a las críticas y aseguró que podría haber identificado al presunto autor del hecho.

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Influencer de San Juan contó llorando que le robaron en el centro: "Negros de m..."

“Me mandaron el Instagram del que me robó… increíble haber llegado a la persona”, afirmó, aunque aclaró que por el momento no lo hará público.

En su nuevo video, Castro explicó que recibió información de seguidores que le indicaron quién podría ser el ladrón, pero se mostró cauta.

“Obviamente que no lo voy a mostrar por acá, porque yo no sé si es esa persona. Me encantaría decir ‘es este’, pero ya veo que me equivoco y después me cae una denuncia”, señaló.

La joven había denunciado que le abrieron su auto en la zona de Laprida y Salta, en pleno centro de San Juan , y que le robaron el estéreo, un matafuegos y una campera, además de provocar daños en el vehículo.

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La respuesta tras la polémica

Castro también se refirió a la repercusión que generaron sus primeras declaraciones, especialmente por una frase que fue cuestionada por usuarios en redes.

“Me están funando por lo que dije, pero fue en un momento de bronca”, explicó, y sostuvo que sus palabras no tuvieron una intención discriminatoria, sino que fueron producto de la impotencia por la situación vivida.

Además, apuntó contra quienes, según ella, justifican este tipo de delitos: “Dejen de normalizar que te roben. Está pésimo. Hay que laburar y no llevarse lo ajeno”, expresó.

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Críticas y mensajes en redes

La influencer también cuestionó el nivel de agresividad en algunos comentarios que recibió tras la viralización del caso.

“Han comentado cosas horribles sobre mí, sobre mi persona y mi trabajo”, aseguró, y pidió mayor responsabilidad a la hora de opinar en redes sociales.

Si bien afirmó que está acostumbrada a la exposición por su trabajo en marketing digital, advirtió que no todas las personas reaccionan igual ante este tipo de aciones.