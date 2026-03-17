Un episodio de inseguridad en pleno centro de San Juan se volvió viral en las últimas horas luego de que la influencer Paulina Castro compartiera un video llorando tras haber sido víctima de un robo en la madrugada de ayer lunes.

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La joven, conocida en redes como @pauulicastro y dedicada al marketing digital, publicó una serie de historias en Instagram donde relató lo ocurrido con evidente angustia e impotencia.

Entre lágrimas, Castro contó que delincuentes le abrieron su auto —un Ford Fiesta— y le robaron el estéreo, además de revolver el interior del vehículo.

"No puede haber tanta gente de m..., son negros de m... que lo único que hacen es cag... en el laburo de la gente" , expresó en el video, visiblemente afectada, donde también lanzó otras frases cargadas de bronca.

Según detalló, el hecho ocurrió en la zona de Laprida y Salta , en pleno centro sanjuanino. Al parecer, fue durante la madrugada, mientras dormía y el auto estaba estacionado en la calle.

“Soy una persona que labura todos los días, y en la noche aprovechan y me sacan todo… me han revuelto todo, de pedo me han dejado el carnet”, agregó.

Embed Influencer de San Juan contó llorando que le robaron en el centro: "Negros de m..." pic.twitter.com/4EDEcyLD2U — DIARIO DE CUYO (@CuyoDiario) March 17, 2026

Daños en el vehículo y más objetos robados

Además del estéreo, la influencer explicó que los ladrones provocaron daños en el auto al manipular los cables.

En ese contexto, aseguró que le rompieron el depósito del líquido de frenos, lo que dejó el vehículo con fallas mecánicas y en el tablero interior.

También denunció el robo de un matafuegos y una campera que tenía en el interior del rodado.

Denuncia y frustración

Castro indicó que realizó la denuncia correspondiente, aunque señaló que desde la Policía le advirtieron que recuperar lo robado es “muy complicado”.

Esa situación incrementó su enojo, que también volcó en redes con un fuerte descargo escrito en el que cuestionó la inseguridad y la falta de respuestas: "funenme pero los odio, ojalá se les pudra todo lo q me robaron. q se vaya al carajo el q diga q roban para comer, salgan a laburar país podrido donde se defiende al choro y no al laburante. con todo mi esfuerzo me compré mi auto, sola, sin la ayuda de nadie y siempre hay alguien que busca la salida fácil púdranse" (sic).

robo influencer 1

Reacciones y mensajes de apoyo

El caso no tardó en viralizarse y generó una fuerte repercusión entre sus seguidores. Horas más tarde, ya más tranquila, la influencer volvió a publicar una historia para llevar calma:

“Estoy bien… no recomiendo la experiencia, evítenla”, dijo con ironía.

image El auto tuvo que ser remolcado hasta un taller para repararlo.

También agradeció los mensajes de apoyo que recibió durante el día.