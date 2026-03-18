    • 18 de marzo de 2026 - 14:07

    Se negó a declarar el empresario acusado de haber abusado de los compañeros de su hijo

    Marcelo Porcel está imputado por diez hechos de abuso sexual contra compañeros de escuela de al menos uno de sus hijos.

    Piden la detención del empresario Marcelo Porcel, acusado de abuso de los compañeros de su hijo
    Piden la detención del empresario Marcelo Porcel, acusado de abuso de los compañeros de su hijo

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este miércoles se negó a declarar ante la Justicia Marcelo Porcel. El empresario está acusado de haber abusado sexualmente de al menos diez alumnos de un colegio en Palermo, todos compañeros de sus hijos.

    Leé además

    Marcelo Porcel.

    El empresario denunciado por abusos en Palermo Chico declara este miércoles
    Brutal golpiza a la salida de un boliche: lo noquearon, está internado y lo tienen que operar

    Brutal golpiza a la salida de un boliche: lo noquearon, está internado y lo tienen que operar

    El abogado también reveló que hay otros cuatro menores que habrían sido abusados. “Sus padres están desilusionados con la pasividad de la Justicia. Son de Cañuelas. Sus progenitores desean que esto salga a la luz”, sostuvo. “También hay dos que ya son mayores”, agregó.

    El fiscal Pablo Turano había pedido la indagatoria de Porcel por “diez hechos de abuso sexual gravemente ultrajante por la multiplicidad de víctimas, corrupción de menores agravada y producción de representación de menores de sus partes genitales con fines sexuales”.

    La investigación comenzó el 5 de julio de 2024, cuando la primera denuncia contra Porcel llegó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo de Carlos Bruniard, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1.

    En diciembre pasado, Turano ya había solicitado la indagatoria de Porcel por siete casos. Pero en el nuevo dictamen, presentado hace dos semanas, el fiscal sumó la denuncia de otras tres víctimas que se presentaron en enero. Así, el número de víctimas reconocidas en la causa llegó a diez.

    Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2022 y 2024. Según el expediente, los abusos consistieron en “tocamientos con connotación sexual en las partes pudendas al realizar masajes con cremas sobre sus integridades físicas”.

    El modus operandi y los testimonios de las víctimas

    Los relatos de las víctimas, que declararon en Cámara Gesell, describen un patrón de conducta que se repetía en distintos escenarios: el departamento de Porcel en el piso 26 de la Torre Le Parc, otro departamento frente a ese edificio, propiedad de su madre, y una oficina en un edificio emblemático de Retiro.

    Según los testimonios, las reuniones comenzaban como “juntadas” organizadas por Porcel, quien proveía bebidas alcohólicas como vodka y tequila, e incentivaba a los chicos a beber en “competencias de resistencia” a cambio de dinero.

    Fuente: TN

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Roberto Pettinato respondió en un móvil sobre la situación de su hijo Felipe, acusado de homicidio.

    Roberto Pettinato sobre el juicio que enfrenta Felipe: "No se sabe quién empezó el incendio"

    robo a la influencer en el centro de san juan: dice que tiene una foto del ladron

    Robo a la influencer en el centro de San Juan: dice que tiene una foto del ladrón

    El lugar donde estaban las muejeres.

    Nueve hombres procesados por explotar sexualmente a 50 mujeres en un prostíbulo

    El hermanito de 3 años caminaba solo por la calle, mientras su hermano mayor estaba en su casa, también sin la supervisión de algún adulto. 

    Conmoción en Pocito: hallaron a un nene de 3 y a su hermano de 10 años solos