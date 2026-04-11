    • 11 de abril de 2026 - 17:06

    Los padrinos de Ángel aportaron detalles sobre el entorno en el que vivía: "Vivían a los golpes"

    Contaron que presenciaron maltrato por parte de la madre hacia Ángel y que entre ellos tenían una relación inestable. "Lo zamarreaba", dijeron.

    La muerte de Ángel dejó en evidencia golpes y maltrato.&nbsp;

    La muerte de Ángel dejó en evidencia golpes y maltrato. 

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    Katerine y Michael, padrinos de Ángel, el nene de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia relataron cómo fue convivir con los padres biológicos y con la víctima. Los padrinos del nene explicaron que no conocieron a fondo a la madre porque cuando Ángel tenía apenas meses de vida, se mudó a Córdoba y lo dejó con su padre.

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    “Cuando ella estuvo acá fue problemática con Ángel, él era un bebé de cinco o seis meses. No vi ejercerle violencia a golpes, pero si zamarreadas y sacudidas, para mí, eso ya es violencia”, destacó la madrina. Contaron que el vínculo de Luis y Mariela inicialmente fue normal, pero con el tiempo se volvió inestable: “Ella era muy celosa porque Luis tenía hijos en Misiones y se hablaba con su expareja. Había episodios explosivos, iban a los golpes”, recordaron. “Es una persona que hizo mucho daño”, declaró el padrino de Ángel.

    Cuando la madre se fue a Córdoba, Ángel seguía siendo un bebé: “En ese momento le recomendamos a Luis que hiciera la denuncia por abandono de persona, pero no se la quisieron tomar”, contaron. Cuando Mariela volvió a Comodoro, le dieron la tenencia temporal por las denuncias de maltrato que Luis tenía hacia su actual pareja y su hijo.

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    Comentaron que el nene se alteraba, lloraba y buscaba el consuelo del padre: “Él propuso que ella esté con visitas y que comprobaran cómo estaba psicológicamente, Ángel sufrió mucho porque nunca llegó a tener ese vínculo de hijo con ella”.

    Los padrinos fueron fundamentales para la revinculación, tuvieron contacto con la asesora de menores y la psicóloga. Ángel quedó en su resguardo antes de ir con su madre biológica.

    “Un día llego de trabajar y me encuentro a tres chicas de protección al menor. Me comentaron que Luis tenía una perimetral y me propusieron que Ángel se quede con nosotros hasta que se resuelva la situación”, contó Michael. La pareja accedió.

    Los padrinos presenciaron todo el camino de Luis por la justicia: debía presentarse en reuniones de Alcohólicos Anónimos, tener consultas con la psicóloga y otros asesores. “La justicia le decía que no había respuestas, que no podían hacer nada”, destacaron.

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    Ángel murió de un paro cardiorrespiratorio el domingo 5 de abril en Comodoro Rivadavia. Una de las principales sospechosas es la madre biológica y su pareja. El nene se descompensó en su casa y murió poco después en el Hospital Regional. El padre denunció irregularidades en el proceso de la tenencia y apuntó directamente contra la madre.

    Según testimonio de Lorena, madrastra del nene, el 4 de noviembre el nene fue retirado de su entorno habitual y tras una medida perimetral, el padre y la familia no pudieron acercarse durante tres meses.

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