Los padrinos de Ángel aportaron detalles sobre el entorno en el que vivía: "Vivían a los golpes"

Contaron que presenciaron maltrato por parte de la madre hacia Ángel y que entre ellos tenían una relación inestable. "Lo zamarreaba", dijeron.

Katerine y Michael, padrinos de Ángel, el nene de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia relataron cómo fue convivir con los padres biológicos y con la víctima. Los padrinos del nene explicaron que no conocieron a fondo a la madre porque cuando Ángel tenía apenas meses de vida, se mudó a Córdoba y lo dejó con su padre.

“Cuando ella estuvo acá fue problemática con Ángel, él era un bebé de cinco o seis meses. No vi ejercerle violencia a golpes, pero si zamarreadas y sacudidas, para mí, eso ya es violencia”, destacó la madrina. Contaron que el vínculo de Luis y Mariela inicialmente fue normal, pero con el tiempo se volvió inestable: “Ella era muy celosa porque Luis tenía hijos en Misiones y se hablaba con su expareja. Había episodios explosivos, iban a los golpes”, recordaron. “Es una persona que hizo mucho daño”, declaró el padrino de Ángel.

Cuando la madre se fue a Córdoba, Ángel seguía siendo un bebé: “En ese momento le recomendamos a Luis que hiciera la denuncia por abandono de persona, pero no se la quisieron tomar”, contaron. Cuando Mariela volvió a Comodoro, le dieron la tenencia temporal por las denuncias de maltrato que Luis tenía hacia su actual pareja y su hijo.

image Comentaron que el nene se alteraba, lloraba y buscaba el consuelo del padre: “Él propuso que ella esté con visitas y que comprobaran cómo estaba psicológicamente, Ángel sufrió mucho porque nunca llegó a tener ese vínculo de hijo con ella”.

Los padrinos fueron fundamentales para la revinculación, tuvieron contacto con la asesora de menores y la psicóloga. Ángel quedó en su resguardo antes de ir con su madre biológica.