    • 10 de abril de 2026 - 22:57

    Clamor por justicia: multitudinaria marcha por Ángel y fuertes acusaciones

    El caso de Ángel López desató una masiva marcha en Comodoro Rivadavia. La muerte del niño es investigada como homicidio.

    La comunidad reclamó justicia por Ángel López con una masiva movilización en Comodoro Rivadavia.

    La comunidad reclamó justicia por Ángel López con una masiva movilización en Comodoro Rivadavia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El caso de Ángel López generó una profunda conmoción social y derivó en una multitudinaria movilización. En el marco de un reclamo social por justicia ante la muerte de un menor, miles de personas marcharon en Comodoro Rivadavia para exigir el esclarecimiento del hecho, que es investigado como un posible homicidio.

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    La convocatoria reunió a familiares, vecinos y allegados, quienes partieron desde la plaza principal hasta la fiscalía local, en medio de un clima de fuerte indignación. Durante la marcha, los manifestantes entonaron cánticos contra las autoridades judiciales y reclamaron respuestas inmediatas.

    Justicia por Ángel y creciente indignación

    Con pancartas, fotos del niño y velas, los presentes repitieron el pedido de “justicia” no solo por Ángel, sino también por otros casos recientes que conmocionaron a la ciudad, como los de Valeria Schwab y Diego Serón.

    En medio del dolor, Lorena Andrade, madrastra del menor, lanzó duras declaraciones públicas. “Que no se corra el foco”, expresó, y aseguró que el niño murió mientras estaba al cuidado de su madre biológica y su pareja.

    Según la investigación, Mariela Altamirano y su pareja Maicon González aparecen como los principales sospechosos. La causa apunta a que el menor habría fallecido producto de una serie de traumatismos, aunque la madre sostiene que sufrió una descompensación.

    Otro dato que generó controversia fue que, según trascendió, la madre habría solicitado la entrega del cuerpo sin autopsia, lo que despertó aún más sospechas en el entorno familiar.

    El caso también reavivó el debate sobre decisiones judiciales previas, ya que el niño se encontraba en proceso de revinculación con su madre, pese a haber sido criado por su padre biológico, Luis López, y su actual pareja.

    Mientras la investigación avanza, la comunidad mantiene el reclamo activo y exige que se esclarezcan las circunstancias de la muerte y se determinen responsabilidades.

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