Misterio por dos hombres que desaparecieron a 4 mil metros de altura en un cerro Hay un operativo de búsqueda.

Desde las primeras horas de este domingo, equipos de Policía de Salta, Defensa Civil y grupos de rescate de montaña mantienen un operativo de búsqueda en la zona del cerro Pacuy, ubicada en el paraje El Chorrillo de Campo Quijano. El despliegue comenzó después de la denuncia realizada por familiares de dos hombres de 30 años que, tras haber ascendido a la montaña el sábado último, no lograron regresar y perdieron todo contacto con sus allegados.

La última comunicación señalaba que ambos se encontraban a una altitud de 4.000 metros y que enfrentaban condiciones climáticas adversas, lo que incrementó la preocupación de los rescatistas y de la propia comunidad.

La intervención de los distintos equipos especializados se extendió durante toda la jornada dominical. Entre las agrupaciones participantes se encuentran efectivos de Bomberos, Grupo de Operaciones de Rescate en Altura, Brigada de Investigaciones y la División Canes, junto a personal local apostado por la Policía de Salta.

El epicentro de las tareas de coordinación, según informó el portal del diario El Tribuno, se instaló en una base operativa móvil al pie del cerro, gestionada por Defensa Civil y utilizada como centro logístico para la articulación de los grupos en el terreno.

Con el correr de las horas y ante la complejidad del escenario, a la búsqueda se sumó un equipo de Gendarmería Nacional especializado en rescates en altura, ampliando la dimensión y el alcance de la operación.

El área de El Chorrillo, en Campo Quijano, está reconocida entre escaladores y senderistas por la dificultad de sus cumbres y las variaciones climáticas bruscas. Justamente, el cerro Pacuy figura entre los destinos habituales para actividades de trekking y ascenso en la provincia, aunque el acceso exige experiencia y preparación adecuada.