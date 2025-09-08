Un violento asalto se registró en las primeras horas de la mañana de este lunes en una estación de servicio ubicada en la intersección de Comandante Cabot y Triunvirato, en Rawson, San Juan. Dos delincuentes armados sorprendieron a una trabajadora (playera) y le sustrajeron una mochila que contenía parte de la recaudación del fin de semana, valuada en más de $10.000.000.
Según las investigaciones preliminares, los ladrones se movilizaban en una motocicleta y actuaron con rapidez. “Aparentemente, uno de los hombres la interceptó caminando y, tras concretar el robo, se acercó una motocicleta conducida por otro sujeto, con la que ambos se dieron a la fuga”, explicó Marcelo Pérez, jefe de la Departamental N°3, a Canal 13 San Juan.
Detalles del hecho
- El robo ocurrió alrededor de las 8:20 de la mañana.
- La trabajadora se encuentra físicamente bien pero en estado de shock.
- Durante la huida, los delincuentes dejaron caer un arma en el lugar del asalto.
- La Policía realiza un intenso operativo para dar con los responsables.
- Las autoridades analizan el arma abandonada y las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar a los autores.
La Policía continúa con las investigaciones y el análisis de las evidencias para localizar a los responsables de este violento robo en Rawson.