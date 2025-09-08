Motochorros dan un golpe en una estación de servicio: le roban una mochila con $10 millones a una playera Creen que sabían que esa mujer llevaba una fuerte suma.

Un violento asalto se registró en las primeras horas de la mañana de este lunes en una estación de servicio ubicada en la intersección de Comandante Cabot y Triunvirato, en Rawson, San Juan. Dos delincuentes armados sorprendieron a una trabajadora (playera) y le sustrajeron una mochila que contenía parte de la recaudación del fin de semana, valuada en más de $10.000.000.

Según las investigaciones preliminares, los ladrones se movilizaban en una motocicleta y actuaron con rapidez. “Aparentemente, uno de los hombres la interceptó caminando y, tras concretar el robo, se acercó una motocicleta conducida por otro sujeto, con la que ambos se dieron a la fuga”, explicó Marcelo Pérez, jefe de la Departamental N°3, a Canal 13 San Juan.

Detalles del hecho

El robo ocurrió alrededor de las 8:20 de la mañana.

La trabajadora se encuentra físicamente bien pero en estado de shock.

Durante la huida, los delincuentes dejaron caer un arma en el lugar del asalto.

La Policía realiza un intenso operativo para dar con los responsables.

Las autoridades analizan el arma abandonada y las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar a los autores.

La Policía continúa con las investigaciones y el análisis de las evidencias para localizar a los responsables de este violento robo en Rawson.