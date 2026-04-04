    • 4 de abril de 2026 - 19:14

    Muerte del enfermero en Palermo: el circuito de drogas hospitalarias bajo la lupa

    El hallazgo en Palermo reavivó la investigación por el uso ilegal de fentanilo y propofol en ámbitos privados y médicos.

    El fentanilo y propofol quedaron en el centro de la investigación judicial por su uso fuera del ámbito médico.

    El fentanilo y propofol quedaron en el centro de la investigación judicial por su uso fuera del ámbito médico.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El caso del enfermero hallado en Palermo volvió a poner en foco un tema sensible: el circuito de drogas hospitalarias como el fentanilo y propofol, que ahora es investigado por la Justicia. La causa avanza sobre posibles desvíos, consumo irregular y vínculos con prácticas clandestinas en el ámbito sanitario.

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    En el departamento donde ocurrió el hecho, los investigadores encontraron más de 50 ampollas de medicamentos de uso hospitalario, lo que encendió las alarmas. Entre las sustancias secuestradas había fentanilo, propofol, midazolam y otros fármacos de alta complejidad.

    Este hallazgo se conecta con una investigación previa que ya venía en curso: el uso de anestésicos en fiestas privadas y prácticas informales, conocidas como “propofest”, donde se ofrecerían experiencias bajo efectos controlados.

    El eje de la causa apunta ahora a determinar cómo estos medicamentos salen del circuito legal, ya que su distribución está estrictamente regulada dentro del sistema de salud.

    Además, el caso se vincula con otro episodio reciente: la muerte de un anestesista en circunstancias similares, que derivó en denuncias por faltantes de drogas en un hospital privado y abrió una línea de investigación más amplia.

    Los investigadores analizan si existe una red de acceso, distribución y posible comercialización ilegal de estas sustancias, algo que podría escalar la causa a un nivel mayor dentro del ámbito judicial.

    En paralelo, la Justicia busca establecer si estos fármacos eran utilizados en contextos recreativos o con fines económicos, lo que marcaría un escenario preocupante para el sistema sanitario.

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