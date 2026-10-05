Murió Carlos Weber: los detalles del accidente en el que perdió la vida

Un automovilista de 31 años murió este sábado por la tarde luego de que el vehículo que conducía despistara sobre la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 970, en San Vicente, Misiones.
Viajaba acompañado por una mujer de 32 años que resultó lesionada.
Un automovilista de 31 años murió este sábado por la tarde luego de que el vehículo que conducía despistara sobre la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 970, en San Vicente, Misiones.
La víctima fue identificada como Carlos Fernando Weber, quien viajaba acompañado por una mujer de 32 años que resultó lesionada.
El hombre conducía un Volkswagen Vento GLI cuando, por circunstancias que se investigan, se produjo el despiste. Ambos ocupantes fueron trasladados al hospital local para recibir asistencia médica.
Posteriormente, se confirmó el fallecimiento de Weber en el centro de salud. Su acompañante, identificada como Carla Antonela, continúa bajo evaluación médica debido a las lesiones sufridas.
Personal policial intervino en el lugar y lleva adelante las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.