Murió en un triple choque Gabriel Omar Silisqui: del accidente participó un micro, una camioneta y un auto Un muerto tras un choque entre un micro de larga distancia, una camioneta y un auto en la ruta 3

Un muerto y al menos tres heridos fue el resultado de un choque del que participaron un micro de larga distancia, una camioneta y un automóvil en un sector de la ruta nacional 3, en el partido bonaerense de Villarino. Como consecuencia de ello, la ruta que comunica Bahía Blanca con Viedma, en Río Negro, permanecía cortada al tránsito vehicular a raíz de peritajes que llevaba a cabo la Policía Bonaerense, por lo que se designó un desvío por un camino alternativo.

El hecho ocurrió pasadas las 5.30 de este lunes en el kilómetro 798 de la ruta 3 entre una unidad de la empresa de transporte de pasajeros Ceferino, que viajaba en sentido norte-sur, un automóvil Peugeot 307 en el que circulaba un hombre y una camioneta Ford Ranger, en la cual se encontraban dos mujeres.

Un vocero consultado dijo que, debido al accidente, el conductor del Peugueot, identificado como Gabriel Omar Silisqui, murió en el acto, mientras que las dos ocupantes de la camioneta y el conductor del micro debieron ser derivados a centros asistenciales por sufrir heridas de diversa consideración. Tras el siniestro acudieron al lugar Bomberos voluntarios, personal de Seguridad Vial y ambulancias con el fin de trasladar a los heridos.

Los peritos trataban de determinar qué es lo que sucedió, ya que a esa hora la visibilidad era buena, la ruta estaba en buen estado y el sector del siniestro es una recta.

El hecho es investigado por la Ayudantía Fiscal de Villarino en la causa caratulada como homicidio y lesiones culposas.