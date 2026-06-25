    • 25 de junio de 2026 - 06:49

    Murió un automovilista tras chocar cona una camioneta y estrellarse contra un árbol

    El siniestro ocurrió durante la noche del martes sobre calle Periodista Sanjuanino. Dos acompañantes fueron hospitalizados y la Justicia investiga las causas del hecho.

    Murió un conductor tras chocar con una camioneta y estrellarse contra un árbol.

    Murió un conductor tras chocar con una camioneta y estrellarse contra un árbol.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre perdió la vida en la noche del martes 24 de junio tras protagonizar un violento siniestro vial en Capital. El hecho ocurrió alrededor de las 23:20 sobre calle Periodista Sanjuanino, entre Estrada y Pedro de Valdivia.

    Leé además

    El hombre se encuentra en estado crítico en el Hospital Rawson. 

    Dos hombres cayeron de una escalera mientras instalaban un aire acondicionado en Rivadavia: uno está grave

    Por Redacción Diario de Cuyo
    escandalo en una escuela de caucete: denuncian que un alumno creo imagenes intimas falsas de sus companeras con ia

    Escándalo en una escuela de Caucete: denuncian que un alumno creó imágenes íntimas falsas de sus compañeras con IA

    Según informaron fuentes judiciales, la víctima fue identificada como Edgar Aníbal Bravo, quien conducía un Chevrolet Onix y viajaba acompañado por otras tres personas. El vehículo circulaba de sur a norte por calle Periodista Sanjuanino cuando, por causas que son materia de investigación, impactó contra una camioneta Toyota Hilux que era conducida por un hombre de apellido Firmapaz y transitaba en el mismo sentido.

    Tras la colisión, el automóvil continuó su marcha y terminó estrellándose contra un árbol ubicado sobre el costado este de la calzada.

    Personal médico del servicio de emergencias 107 llegó al lugar y constató el fallecimiento de Bravo. En tanto, dos de los acompañantes que viajaban en el vehículo fueron trasladados al Hospital Guillermo Rawson para recibir asistencia médica.

    Por disposición judicial, ambos vehículos fueron secuestrados para las pericias correspondientes. Además, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia que permitirá avanzar en la investigación de las circunstancias del siniestro.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Graciela Evangelina Gutiérrez. 

    De estar implicada en un crimen, protagonizar un escándalo en un taxi a robar un cochecito de bebé

    Por Redacción Diario de Cuyo
    fallo insolito: apunalo 37 veces a una mujer, pero le dieron la pena minima porque pidio sinceras disculpas

    Fallo insólito: apuñaló 37 veces a una mujer, pero le dieron la pena mínima porque "pidió sinceras disculpas"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Daniel Ramón Pino podría recibir hasta seis años de cárcel.

    Fue asesor político en Pocito, lo condenaron en Estados Unidos por violento y ahora enfrenta un juicio por pornografía infantil

    Por Germán González
    La droga secuestrada en uno de los allanamientos. 

    Entraron armados, echaron a la dueña y le dijeron "esta casa ahora es nuestra y la vamos a usar para vender droga"

    Por Redacción Diario de Cuyo