    • 7 de abril de 2026 - 08:29

    Pasará dos meses en prisión por robar 7 gallinas de un galpón en 25 de Mayo

    El sujeto estaba acompañado de un menor al momento del robo.

    Imagen ilustrativa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un insólito hecho delictivo se registró en el departamento 25 de Mayo, donde un hombre y un menor de edad fueron sorprendidos robando gallinas de un galpón rural. El episodio ocurrió el pasado 3 de abril de 2026, alrededor de las 16, cuando el ahora aprehendido, acompañado por el menor, ingresó a un galpón ubicado a unos 50 metros al sur de la Ruta Provincial 279. Según fuentes policiales, los sujetos accedieron al lugar a través de una ventana que ya se encontraba dañada.

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    Del interior sustrajeron siete gallinas de campo, que colocaron en dos bolsas de arpillera: una con cuatro aves y otra con tres. Luego emprendieron la huida a pie en dirección sur, hacia la ruta.

    Sin embargo, al intentar cruzar un alambrado en inmediaciones de la Ruta 279, fueron advertidos por personal policial que realizaba recorridas de prevención. Al notar la presencia de los efectivos, los sospechosos arrojaron las bolsas con las gallinas y escaparon, aunque fueron aprehendidos a los pocos metros.

    La causa fue resuelta mediante un acuerdo de juicio abreviado, en el que el imputado mayor de edad recibió una condena de dos meses de prisión de cumplimiento efectivo. Asimismo, fue declarado reincidente y continuará detenido bajo prisión preventiva.

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