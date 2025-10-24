Perpetua para Marina Silva, la mujer que asesinó a sus dos hijitos, de 7 y 2 años Según la acusación, Silva esperó a que los niños estuvieran dormidos y les disparó a quemarropa con su arma reglamentaria, primero en el pecho y luego en la cabeza.

Un tribunal del Colegio de Jueces de la ciudad de San Luis condenó este miércoles a prisión perpetua a Marina Silva, ex policía de 31 años, encontrada culpable del homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía de sus dos hijos, Sofía (7) y Bautista (2). El crimen ocurrió la madrugada del 1° de octubre de 2024, en la vivienda familiar ubicada en el barrio Los Fresnos, en Juana Koslay, informó El Diario de la República.

Según la acusación, Silva esperó a que los niños estuvieran dormidos y les disparó a quemarropa con su arma reglamentaria, primero en el pecho y luego en la cabeza. La escena fue descripta como fría y planificada: antes de huir dejó carteles en la puerta para impedir el ingreso y cartas manuscritas que daban cuenta de su intención de cerrar el perímetro y evitar el hallazgo inmediato de los cuerpos. Las cámaras de seguridad de la zona la captaron saliendo sola del domicilio instantes después de los disparos.

El juicio comenzó el lunes de la semana pasada y concluyó hoy con la lectura del veredicto. El tribunal estuvo integrado por la presidenta Adriana Karina Lucero Alfonso y los jueces Ariel Gustavo Parrillis y María Eugenia Zavala Chacur, quienes resolvieron por unanimidad la pena máxima prevista para este tipo de crímenes. La defensa había intentado sin éxito plantear la inconstitucionalidad de los artículos que limitan el acceso a beneficios carcelarios: el pedido fue rechazado.

Con la condena firme en esta etapa, Silva será alojada en el Servicio Penitenciario Provincial, mientras los fundamentos completos se conocerán en los próximos días. La causa pasará ahora al Juzgado de Ejecución Penal, que será el encargado de controlar el cumplimiento del fallo dictado este 22 de octubre.