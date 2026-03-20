Quedó firme la absolución del médico denunciado por un falso abuso sexual

El médico Pablo Ghisoni, denunciado por un falso abuso sexual, recibió la absolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dejó firme este viernes la absolución del médico Pablo Ghisoni por la falsa denuncia de abuso sexual cometida en perjuicio de su hijo menor de edad.

La presidenta del máximo tribunal, Hilda Kogan, junto a sus pares Daniel Fernando Soria, Mario Eduardo Kogan, Sergio Gabriel Torres y Roberto Daniel Martínez Astorino, desestimaron el recurso de queja presentado por la expareja de Ghisoni, Andrea Karina Vázquez, quien apeló el veredicto dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de Lomas de Zamora, conforme el fallo al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Ghisoni había sido absuelto por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, la convivencia preexistente y por ser gravemente ultrajante contra I.G.V. (hecho 1) y abuso sexual agravado por el vínculo, por la convivencia preexistente y por ser gravemente ultrajante, reiterado en perjuicio de T. (hecho 2), cometidos entre 2012 y 2016 y entre 2010 y 2014, respectivamente”.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal ratificó, por mayoría, ese fallo y rechazó por inadmisible la vía extraordinaria radicada por Vázquez, motivo por el que la denunciante apeló la decisión al considerarla arbitraria y recurrió al máximo tribunal bonaerense.

Los miembros de la Suprema Corte denegaron ese recurso y la absolución del médico quedó firme.