Recuperan objetos robados de distintos hechos y hay dos detenidos Tras allanamientos en los barrios Colón y Del Bono Green, apresaron a un hombre. Mientras que en Jáchal, también quedó a disposición de la justicia otra persona acusada de un robo en esa localidad.

La policía realizó allanamientos en el Barrio Colón y Bono Green, donde se secuestraron varios objetos robados y el procedimiento terminó con un detenido.

Entre los objetos recuperados están una moto 110, una patineta eléctrica, cámaras filmadoras y fotográfica, herramientas, relojes y documentación perteneciente a una víctima de un robo anterior.

El detenido, Olivera Luciano, de 25 años, fue vinculado a otras causas penales instruidas en la UFI Delitos contra la Propiedad. Se encuentra alojado en la Comisaría 13, a disposición de la justicia.

En Jáchal

Un hombre fue detenido por el delito de robo en la ciudad de Jáchal. El detenido, Bustos Sergio Luis, de 35 años, fue identificado como el autor del hecho a partir de analizar las imágenes de una cámara de seguridad.

El damnificado es un poblador de la calle Agustín Gómez quien avisó al 911 y brindó la filmación que logró establecer la identidad del sospechoso. Al realizar un allanamiento en el domicilio de detenido se encontró la moto robada, electrodomésticos, ropa y otros objetos pertenecientes al damnificado.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 21 y quedó a disposición de la justicia.