Revés para Juan Cruz Rufino: la jueza resolvió que continúe detenido La jueza Guerrero no hizo lugar al pedido de liberación de la defensa del artista y trasladó la causa a la UFI CAVIG.

Tras la detención de Juan Cruz Rufino por un caso de violencia de género, se llevó a cabo la primera audiencia en el fuero de Flagrancia, ante la jueza María Gema Guerrero.

Durante la audiencia, el fiscal Fernando Bonomo solicitó el pase de la causa a la UFI CAVIG, al tratarse de un hecho vinculado a violencia de género. Además, pidió la realización de un informe psicológico y que Rufino continuara detenido. Ante la magistrada, el fiscal argumentó que, aunque la víctima —la pareja del artista— no haya formalizado una denuncia, resulta necesario prevenir la reiteración de conductas violentas.

Por su parte, el defensor de Rufino, Gustavo Sánchez, reclamó la liberación de su defendido, alegando que el artista tiene previsto actuar en la Fiesta Nacional del Sol. Como alternativa, solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria en la casa de sus padres. El abogado sostuvo que “sin denuncia, no hay delito”.

No obstante, la jueza Guerrero resolvió que el cantante continúe detenido y, además, dispuso que la causa sea remitida a la UFI CAVIG para su investigación.