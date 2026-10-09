    • 9 de octubre de 2026 - 09:11

    Roberto Stier y Rubenita Dos Santos: las dos muertes en un accidente frontal entre un auto y un camión que conmueven a toda una provincia

    Una persona resultó ilesa. El vehículo quedó destruído.

    las dos muertes en un accidente frontal entre un auto y un camión que conmueven a toda una provincia

    las dos muertes en un accidente frontal entre un auto y un camión que conmueven a toda una provincia

    Foto:

    Dos personas murieron en un choque entre un automóvil y un camión sobre la ruta nacional 14 en Salto Encantado, Misiones. El siniestro vial ocurrido durante la mañana de este jueves sobre la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 934, en jurisdicción de Salto Encantado, dejó como saldo dos personas fallecidas.

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    Las víctimas fueron identificadas como Roberto Arnoldo Stier (82) y Rubenita Alvez Dos Santos (71), quienes viajaban en un Volkswagen Suran. El otro vehículo involucrado fue un camión Volkswagen, cuyo conductor resultó ileso.

    El siniestro vial ocurrido durante la mañana de este jueves sobre la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 934, en jurisdicción de Salto Encantado, dejó como saldo dos personas fallecidas.

    Por circunstancias que todavía son materia de investigación, se produjo la colisión entre un vehículo Volkswagen Suran, conducido por Roberto Arnoldo Stier (82), quien viajaba acompañado por Rubenita Alvez Dos Santos (71) y un camión Volkswagen conducido por José Ezequiel S. (30).

    A raíz del impacto, Stier y Alvez Dos Santos fallecieron en el lugar, mientras que el conductor del camión resultó ileso. Efectivos de la Comisaría de Salto Encantado, dependiente de la Unidad Regional XI de Aristóbulo del Valle, continúan trabajando en el lugar junto a las áreas correspondientes para determinar la mecánica y las circunstancias del siniestro.

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