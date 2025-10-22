Rodrigo Rodríguez instaló una cámara espía en la casa de su ex, la mujer lo denunció y le imputaron violencia de género Instaló una cámara espía en la casa de su ex pareja

La Justicia de Villa Mercedes de San Luis imputó a Rodrigo Mauricio Rodríguez por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar un contexto de violencia de género, luego de que se acreditara la instalación de una cámara espía en la vivienda de su ex pareja, con quien tiene dos hijos. La audiencia se desarrolló esta mañana en el Juzgado de Garantía Nº 4, donde además se dispuso la prohibición de acercamiento y la firma periódica del libro judicial mientras se extienda la Investigación Penal Preparatoria.

Según relató Fiscalía, la mujer denunció el 11 de agosto de 2025 que Rodríguez conocía en detalle sus movimientos cotidianos, a pesar de que la relación había finalizado tres meses antes y no convivían juntos. La sospecha se confirmó cuando, a través de una aplicación, detectó conexiones desconocidas en su teléfono y posteriormente halló una cámara oculta en el aire acondicionado de su habitación.

Intervino la Oficina de Delitos Complejos, que analizó los dispositivos electrónicos. Aunque la aplicación había sido borrada del teléfono del imputado, los peritos lograron recuperar 50 imágenes vinculadas al monitoreo clandestino. Los informes psicológicos y psiquiátricos determinaron que la víctima presenta trauma, ansiedad y deterioro emocional derivados del hostigamiento, por lo que requerirá tratamiento terapéutico.

Tras escuchar a las partes, el juez Matías Farinazzo Tempestini tuvo por formulados los cargos y ordenó las medidas de coerción solicitadas por la fiscal Nayla Cabrera Muñoz. La Defensa, ejercida por el Dr. Juan Manuel Domine, no realizó objeciones.