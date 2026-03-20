Rompió una ventana para robar, escapó y ahora está prófuga de la Justicia

Un caso de inseguridad en Chimbas sacude a vecinos: una mujer intentó robar en una casa, fue detenida y luego declarada en rebeldía.

Por un hecho de inseguridad en Chimbas, que ocurrió en una vivienda de Villa Alonso, la acusada no se presentó a la audiencia judicial y fue declarada prófuga por la Justicia sanjuanina.

Un hecho de inseguridad en Chimbas generó preocupación luego de que una mujer fuera acusada de intentar robar en una vivienda, escapar por una ventana rota y, tras ser detenida, quedar en rebeldía con orden de captura vigente. El episodio ocurrió el 12 de marzo en la Villa Alonso.

De acuerdo a fuentes policiales, el hecho se registró cerca de las 09:49 horas, cuando efectivos de la Comisaría 17° fueron comisionados al lugar tras un llamado que alertaba sobre una intrusa dentro de una vivienda.

Inseguridad en Chimbas: rompió una ventana para entrar Según la denuncia del propietario, la mujer —identificada como Yamila Cristina Ahumada— habría ingresado al domicilio tras romper una ventana con un hierro, el cual fue hallado en la escena. Una vez dentro, comenzó a reunir distintos objetos con intención de llevárselos.

Sin embargo, el dueño de casa llegó en ese momento y la sorprendió en pleno intento de robo. Ante esa situación, la sospechosa escapó por la misma ventana dañada y huyó sin lograr sustraer pertenencias.

Con los datos aportados por la víctima, los efectivos iniciaron un operativo en la zona y lograron detenerla a solo dos cuadras del lugar, quedando vinculada a una causa por robo en grado de tentativa y hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa.