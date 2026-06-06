Buscan intensamente a dos adolescentes desaparecidas en San Juan: tienen 14 y 16 años

Las dos menores de edad son buscadas desde el viernes 5 de junio. Solicitan que cualquier información sea comunicada de inmediato al 911.

Dos adolescentes fueron reportadas como desaparecidas este viernes 5 de junio en San Juan. La difusión fue realizada a través del programa San Juan Te Busca, dependiente de los organismos de seguridad de la provincia.

El comunicado lo dio a conocer la Policía de San Juan en la medianoche del viernes y si bien en un comienzo eran tres las adolescentes desaparecidas, una de ellas apareció en las primeras horas de la mañana de este sábado.

Una de las jóvenes buscadas es Aime Regina Carrizo, de 16 años. Según la información oficial, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez blanca, ojos marrones y contextura mediana. Al momento de su desaparición vestía una campera puffer rosada, pantalón de jean oscuro, zapatillas blancas y llevaba trenzas de lana color naranja. Entre sus características físicas se detalló que posee rostro angulado, nariz recta, boca chica y labios delgados.

La segunda adolescente es Alma Antonela Farías, de 14 años. Mide cerca de 1,58 metros, tiene tez blanca, ojos marrones y contextura pequeña. Vestía pantalón largo de jean negro, remera blanca de manga corta, zapatillas blancas y una campera de neoprene negra. Además, llevaba una mochila color verde agua. Como rasgo distintivo, tiene cabello negro de longitud media y flequillo corto.

Desde el Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan solicitaron a la comunidad que aporte cualquier dato que pueda ayudar a localizar a las menores.