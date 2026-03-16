Salió a la luz el vínculo entre la gitana acusada de estafar a la peluquera y exun jugador de Boca

Esta semana la policía de la provincia de Buenos Aires allanó una residencia de Castelar en la que supuestamente se ocultaba María Silvia Mitrovich, una de las gitanas buscadas por estafar a una peluquera que se quitó la vida perder todos sus ahorros de su vida en Lomas de Zamora .

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De acuerdo a lo que se supo, la mujer habría escapado del lugar una hora antes del allanamiento, por lo que creen que fue alertada por alguien del operativo que se realizó en el domicilio ubicado en Cevallos y La Cautiva.

Sin embargo, el dato que llamó la atención fue que la casa el propiedad de su hijastro: Favio César Márquez, mas conocido como “Gitano”, quien fue jugador de Boca Juniors en la década del 80.

La situación hace que se crea que la prófuga, buscada desde el 20 de enero, cuenta con una red de contactos y un fuerte respaldo económico que le permiten esquivar los operativos de la policía.

Mientras tanto, Nancy Marina Yovanovich también sigue prófuga por la misma causa, a la vez que una tercera involucrada en la estafa ya se presentó ante la UFI 19 de Lomas de Zamora porque tiene eximición de prisión.

El testimonio de otra víctima de las gitanas que estafaron a la peluquera que se quitó la vida

Otra de las víctimas de la banda conocida como las “gitanas estafadoras” habló al respecto, reveló que decidió presentar la denuncia en 2022 y explicó que durante años evitó acudir a la Justicia por vergüenza.

Así fue como reveló: “Me pasó lo que le pasa a la gente vulnerable. Lo callé durante muchos años. Te da vergüenza ir a denunciar. Leía comentarios de la gente y decían que somos ignorantes".

"Soy una persona adulta, tengo una carrera universitaria y dos posgrados. Creía que tenía el control de la situación porque pensaba que la plata estaba en mi casa, pero en realidad no estaba”, agregó.