    • 16 de marzo de 2026 - 16:48

    Sospechan que la gitana acusada de estafar a la peluquera se escondía en la casa de un exfutbolista de Boca

    Se trata del caso de la millonaria estafa en Lomas de Zamora. La gitana habría estado oculta en la casa de un exfutbolista de Boca.

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    Sospechan que la gitana acusada de estafar a la peluquera se escondía en la casa de un exjugador de Boca

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El caso de la millonaria estafa en Lomas de Zamora sumó un nuevo capítulo de película. La Policía Bonaerense allanó una casa de Castelar tras recibir el dato de que allí se ocultaba María Silvia Mitrovich, una mujer gitana buscada por engañar a una peluquera que se quitó la vida después de haber perdido todos sus ahorros.

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    Sin embargo, cuando los efectivos llegaron al domicilio ubicado en Cevallos y La Cautiva, la mujer ya no estaba.

    Según indicaron fuentes de la causa, Mitrovich se escapó una hora antes del allanamiento. La sospecha apunta a que alguien la alertó sobre el operativo.

    El dato que sorprendió a los investigadores es que la casa en cuestión, donde se habría habría mantenido oculta, pertenece a su hijastro: Favio César Márquez, conocido como “Gitano”, quien jugó en Boca Juniors durante la década del 80.

    La fuga de la gitana que pone en jaque a los investigadores

    La nueva huida de María Silvia Mitrovich, buscada desde el 20 de enero, refuerza la idea de que la prófuga tiene una red de contactos y un fuerte respaldo económico que le permiten esquivar los operativos policiales.

    Mitrovich no está sola. Nancy Marina Yovanovich también sigue prófuga por la misma causa. En tanto, otra de las involucradas en la estafa ya se presentó ante la UFI 19 de Lomas de Zamora porque tiene eximición de prisión.

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    Sospechan que la gitana acusada de estafar a la peluquera se escondía en la casa de un exjugador de Boca

    Una estafa millonaria y una tragedia

    Todo comenzó el 15 de enero cuando las acusadas entraron al local de Merlín Díaz, ubicado en la localidad de Ingeniero Budge, y comenzaron a entablar una relación con ella mientras se atendían.

    En esas charlas, Marta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanich y María Silvia Mitrovich lograron convencer a Díaz de que alguien le había hecho un “trabajo malicioso” y que, por ese motivo, no podía progresar con su negocio.

    Ellas le aseguraron que podía hacerle una “limpieza espiritual” para que le empiece a ir mejor económicamente.

    El 20 de enero, las gitanas volvieron a la peluquería de Merlín y le pidieron que les entregara todos sus ahorros en efectivo, que sumaban un total de 14 millones de pesos. Supuestamente, una vez que realizaran la “limpieza” le iban a devolver los billetes, pero eso nunca sucedió.

    Con el correr de las horas, Merlín entró en desesperación y tomó una botella de ácido muriático para quitarse la vida. “Mire señora, por su culpa mire lo que voy a hacer ahora”, le dijo en un video a una de las gitanas antes de beber la sustancia.

    La causa está a cargo del fiscal Ignacio Torrigino, quien en diálogo con Telenoche confirmó que hay una orden de detención para las tres acusadas.

    Por otra parte, indicó que la calificación preliminar del caso es estafa, un delito que prevé una pena máxima de 6 años de prisión. Sin embargo, sostuvo que con el avance de la investigación, podrían agregarse agravantes.

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