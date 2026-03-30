    • 30 de marzo de 2026 - 09:16

    Santa Fe: el video del momento en que un alumno mató a balazos a un compañero

    El estremecedor hecho ocurrió este lunes a primera hora en un establecimiento educativo del Municipio de San Cristóbal. El atacante tiene entre 15 y 16 años. La víctima, 13.

    Captura de video.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    En las imágenes se puede ver cómo algunos menores corren y otros se refugian ante la lluvia de disparos. Por el ataque, un chico de 13 años murió y otros dos resultaron heridos.

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    “El agresor, de entre 15 y 16 años, sacó un arma de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a otro de 13 años”, confirmó Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal.

    “Tomamos conocimiento a través del centro monitoreo municipal. “Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al notar que todos los chicos salían corriendo del colegio”, agregó el funcionario. “Tomamos conocimiento a través del centro monitoreo municipal. “Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al notar que todos los chicos salían corriendo del colegio”, agregó el funcionario.

    “Hablamos con docentes y nos dijeron que es un buen alumno y que nunca mostraba problemas de conducta, por lo cual esto llama la atención”, completó.

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