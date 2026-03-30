Santa Fe: el video del momento en que un alumno mató a balazos a un compañero

El estremecedor hecho ocurrió este lunes a primera hora en un establecimiento educativo del Municipio de San Cristóbal. El atacante tiene entre 15 y 16 años. La víctima, 13.

Un video muestra el momento en el que un alumno comenzó a disparar y mató a un compañero en la Escuela Normal Mariano Moreno N.º 40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal.

En las imágenes se puede ver cómo algunos menores corren y otros se refugian ante la lluvia de disparos. Por el ataque, un chico de 13 años murió y otros dos resultaron heridos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) “El agresor, de entre 15 y 16 años, sacó un arma de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a otro de 13 años”, confirmó Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal.

“Tomamos conocimiento a través del centro monitoreo municipal. “Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al notar que todos los chicos salían corriendo del colegio”, agregó el funcionario. “Tomamos conocimiento a través del centro monitoreo municipal. “Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al notar que todos los chicos salían corriendo del colegio”, agregó el funcionario.