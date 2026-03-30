Ataque en una escuela: un alumno entró armado y mató a un compañero

Ocurrió este lunes en Santa Fe, cuando el menor ingresó a los tiros al establecimiento educativo y uno de los disparos le quitó la vida a un alumno.

Escuela Normal Mariano Moreno, Santa Fe, donde un alumno ingresó armado y mató a un compañero.

Este lunes, un alumno de primer año de una secundaria de Santa Fe ingresó al establecimiento con un arma de fuego y la emprendió a tiros. Mató a un compañero e hirió a otros.

El dramático episodio ocurrió poco después del ingreso de los chicos a la Escuela Normal Mariano Moreno de la localidad de San Cristóbal.

A causa del brutal hecho, las clases fueron suspendidas. Dentro de la institución, una persona alcanzó a grabar el momento de los disparos. En la filmación se alcanzan a escuchar las detonaciones y los gritos desesperados de los adolescentes.

De acuerdo a los primeros datos aportados, varios alumnos fueron trasladados al hospital local.

El agresor es un alumno que tendría entre 15 y 16 años, según especificó Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristobal.