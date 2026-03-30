    • 30 de marzo de 2026 - 08:30

    Ataque en una escuela: un alumno entró armado y mató a un compañero

    Ocurrió este lunes en Santa Fe, cuando el menor ingresó a los tiros al establecimiento educativo y uno de los disparos le quitó la vida a un alumno.

    Escuela Normal Mariano Moreno, Santa Fe, donde un alumno ingresó armado y mató a un compañero.

    Escuela Normal Mariano Moreno, Santa Fe, donde un alumno ingresó armado y mató a un compañero.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este lunes, un alumno de primer año de una secundaria de Santa Fe ingresó al establecimiento con un arma de fuego y la emprendió a tiros. Mató a un compañero e hirió a otros.

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    El dramático episodio ocurrió poco después del ingreso de los chicos a la Escuela Normal Mariano Moreno de la localidad de San Cristóbal.

    A causa del brutal hecho, las clases fueron suspendidas. Dentro de la institución, una persona alcanzó a grabar el momento de los disparos. En la filmación se alcanzan a escuchar las detonaciones y los gritos desesperados de los adolescentes.

    De acuerdo a los primeros datos aportados, varios alumnos fueron trasladados al hospital local.

    El agresor es un alumno que tendría entre 15 y 16 años, según especificó Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristobal.

    Los primeros datos determinaron que el menor llevó el arma en la mochila, cuando, durante el izamiento a la bandera, sacó la pistola y mató a un compañero.

    Fuentes: El Litoral, TN

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