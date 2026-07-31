    • 31 de julio de 2026 - 09:55

    Se descompensó al salir del gimnasio y falleció

    Personal del SAME acudió al lugar tras recibir un llamado que alertaba sobre una persona en paro cardiorrespiratorio.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de aproximadamente 50 años falleció este miércoles luego de sufrir una descompensación mientras caminaba por el barrio porteño de Palermo, pocos minutos después de haber salido de un gimnasio. El episodio ocurrió sobre la calle Soldado de la Independencia al 1000, entre Gorostiaga y la avenida Olleros.

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    Personal del SAME acudió rápidamente al lugar tras recibir un llamado que alertaba sobre una persona en paro cardiorrespiratorio. A pesar de las maniobras de reanimación realizadas durante varios minutos, los médicos no lograron revertir el cuadro y confirmaron el fallecimiento en la vía pública.

    Se descompensó mientras caminaba

    De acuerdo con la reconstrucción realizada por efectivos policiales y testigos, el hombre caminaba por la zona cuando, de manera repentina, se llevó una mano al pecho y cayó desplomado sobre la vereda.

    Vecinos que presenciaron la escena intentaron asistirlo inmediatamente. Antes de la llegada de la ambulancia, una persona comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque el esfuerzo no fue suficiente para salvarle la vida.

    Era cliente habitual del gimnasio

    Oscar Ocampos, empleado de un comercio ubicado a pocos metros del lugar, contó que la víctima frecuentaba habitualmente un gimnasio de la cadena Megatlon situado sobre la calle Migueletes.

    Según relató, ese día había terminado su rutina de entrenamiento y emprendió el regreso caminando por Gorostiaga. Al doblar por Soldado de la Independencia fue cuando sufrió la descompensación. La identidad del fallecido aún no fue informada oficialmente.

    Minutos después del hecho llegó al lugar el padre del hombre, quien sufrió una fuerte crisis nerviosa al enterarse de lo ocurrido.

    Debido a esa situación fue necesaria una segunda ambulancia del SAME para brindarle atención médica. Tras ser evaluado, permaneció en el lugar acompañado por los profesionales, quienes le indicaron pautas de seguimiento.

    Qué exige la ley para los gimnasios

    En la Ciudad de Buenos Aires, los gimnasios deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por la Ley N.º 139, entre ellos:

    • Contar con profesores de Educación Física habilitados.
    • Disponer de un servicio de emergencias médicas.
    • Capacitar al personal en RCP y primeros auxilios.
    • Cumplir con las condiciones de aptitud física exigidas para sus usuarios.

    La importancia de actuar rápido ante un paro cardíaco

    Especialistas recuerdan que en Argentina una persona muere por un paro cardíaco súbito cada 15 minutos y que la mayoría de estos episodios ocurre fuera del ámbito hospitalario.

    Ante una situación de este tipo recomiendan:

    • Llamar inmediatamente al 107 o al servicio de emergencias correspondiente.
    • Iniciar maniobras de RCP sin demora.
    • Utilizar un desfibrilador externo automático (DEA), si hay uno disponible.

    Además, la Ley 27.159 de Prevención Integral de la Muerte Súbita establece que cualquier persona que actúe de buena fe para asistir a una víctima de un paro cardiorrespiratorio está protegida legalmente por su intervención.

    Los especialistas destacan que comenzar la RCP durante los primeros minutos puede duplicar o incluso triplicar las posibilidades de supervivencia hasta la llegada de los equipos médicos.

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