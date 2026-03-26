Se quema un depósito de pinturas en Buenos Aires: trabajan 25 dotaciones de bomberos

Momentos de tensión se viven en la localidad Francisco Álvarez, en el partido de Moreno , en Buenos Aires, donde se incendia un depósito de pinturas ubicado dentro de un polo industrial de Avenida Ramón Falcón y Chilecito. Por el momento no se registraron heridos.

El regreso de Soda Stereo: emociones a flor de piel y un Gustavo Cerati virtual

Colapso de pedidos de ciudadanía: el Consulado español advierte demoras por más de 645 mil solicitudes argentinas

Hay un gran operativo en la zona, donde trabajan al menos 25 dotaciones de bomberos que intentan contener las llamas. Tanto los trabajadores de la empresa Fademac, como los vecinos de la zona, fueron evacuados.

“Estaban soldando y saltó una chispa. Como vieron que no pudieron controlar el fuego, evacuaron”, contó un trabajador de una fábrica lindera que vio cómo se produjo el incendio.

También dijo que la empresa se dedica a acopiar químicos, solventes, pinturas, membranas y otros productos tóxicos.

Daiana Anadón, secretaria de Ambiente de Moreno, aclaró que el lugar no es una fábrica y que allí no se produce nada, sino que se trata de un depósito. “Es un lugar de acopio de material, habilitado, con todas las medidas de seguridad correspondientes. Tienen incluso un equipo antisiniestral y uno brigadista”, dijo en diálogo con TN.

“Lamentablemente, son productos químicos que ante un incendio ocurre esto”, agregó. La funcionaria sumó que en febrero había sido el último control en esta empresa que funcionaba como depósito y espacio de logística.

“Estábamos dentro del depósito, a punto de empezar a trabajar, y nos avisaron de que se estaba prendiendo fuego un galpón porque había saltado un chispazo de una soldadura y no pudieron contener las llamas”, relató otro empleado de la fábrica.

Fuente: TN