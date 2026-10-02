"Siempre tenía los brazos golpeados": conmoción por la muerte de Nerea, de 11 años

La muerte de Nerea Geraldine Pereira , la nena de 11 años que fue encontrada sin vida en el baño de su casa en Berazategui, provocó una profunda conmoción entre vecinos, familiares y miembros de la comunidad educativa a la que pertenecía. Por el hecho se encuentran detenidos su madre, su abuela y sus tíos maternos.

Conmoción en Sarmiento: encontraron sin vida a un bebé en un canal de riego

El caso apuntó en principio a un suicidio , pero dio un giro tras los resultados preliminares de la autopsia, que revelaron golpes en distintas zonas de la espalda, signos de hemorragia interna y lesiones que podrían ser compatibles con un abuso sexual previo.

La investigación derivó en la detención de cuatro familiares directos de la nena: Rocío Pereira , su madre; Mónica Villalba , su abuela, y sus tíos maternos, Ezequiel Pereira y Enzo Sánchez.

Nerea concurría a la Escuela N° 27 Constancio Vigil, ubicada a pocos metros de su vivienda. Irma , una vecina cuyo nieto compartía con ella el sexto grado, contó que ambos habían sido compañeros durante el turno mañana hasta que la niña fue pasada al turno tarde. Según la mujer, el cambio se produjo recientemente y de manera repentina, por lo que no llegaron a conocer los motivos de la decisión.

La mujer también reveló que su nieto le había contado que Nerea “siempre tenía los brazos golpeados” . Además, sostuvo que la nena paseaba con frecuencia por el barrio y que "siempre estaba triste" .

En ese sentido, Irma también recordó un episodio en el que escuchó a la madre de Nerea gritarle con violencia a otro de sus hijos: “Ella pasaba por la puerta de mi casa cuando retiraba al nene del jardín. El nene era pequeño, lloraba, pero ella no lo quería levantar y le decía: 'Dale, caminá, te dije que te apures, ahora cuando lleguemos a casa te voy a matar. Vas a ver lo que te va a pasar'”, le habría dicho la mujer al pequeño.

Otra vecina, Ofelia, también aseguró haber observado situaciones: “La mamá era muy descuidada, los trataba muy mal. Se los escuchaba pedir: ‘Mamá, por favor’”, relató. Según dijo, en algunas oportunidades los chicos permanecían afuera de la vivienda hasta después de la medianoche: “Estaban descalzos en la calle”, agregó.

Brisa, otra vecina, coincidió en señalar que los menores solían quedar solos. “Sé que la madre los tenía abandonados a los chicos, siempre estaban solos. Todos sabían cómo era la madre”, afirmó.

La noticia también impactó en la comunidad educativa. “Estamos muy mal todas las familias, docentes, maestros de toda la escuela. No tenía que terminar con este final tan triste”, expresó Irma.

Sobre su nieto, agregó: “Está destrozado, está muy triste. Él acompañaba con su compañerita, conversaba, jugaba. Lo quise traer para acá y no quiso venir”.

Otra vecina, cuyos hijos adolescentes concurren al mismo establecimiento, resumió la conmoción que atraviesa al barrio: “Once años, es impensable. Justicia, una cosa así no puede pasar”.