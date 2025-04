Su mujer se demoró y él la acusó de que lo “gorreaba”: la golpeó, se fugó y ahora lo condenaron Fue castigado con una pena en suspenso.

Un caso reciente de violencia de género se resolvió por juicio abreviado luego de que el imputado reconociera su responsabilidad. La víctima fue su pareja, madre de su hija. El sujeto fue condenado a 6 meses de prisión condicional por lesiones leves agravadas por el vínculo y no podrá acercarse ni realizar actos turbatorios.

De la audiencia se desprende que en un contexto de una relación marcada desde hace un buen tiempo por maltrato físico y verbal, la víctima decidió terminar con esta situación.

En el relato de los hechos se supo que el imputado fue celoso, siempre le prohibía que se juntara con sus amistades, o hasta cuando se veía con su familia le hacía problemas. El 26 de junio de 2021, en horas de la noche, Eduardo Cornejo se puso a tomar alcohol, solo, y la denunciante se acostó. Luego, siendo alrededor de las 04:00 horas (ya del día posterior), el imputado se dirigió hasta la habitación y le empezó a reclamar porqué se había tardado, cuando salio a vender empanadas (que hace los fines de semana para vender).

La denunciante le explicó que se demoró conversando con una tía, pero Cornejo no le creyó, y empezó a insultarla, le decía que era toda mentira, y que ella lo andaba”gorreando”. No conforme con el reproche, la insultó y la trató de “puta” hasta que en desenfreno violento le dio un golpe de puño en el ojo derecho de la denunciante. Los días posteriores, ella no salió de su casa por vergüenza de como tenia el ojo.

Así las cosas, el 1 de julio de ese año, alrededor de las 20:00 horas, su hermano fue a su casa, golpeó la puerta y le pedía que saliera, ella le dijo que “estaba bien”, y no le quería abrir la puerta. Inmediatamente, el hermano ingresó por el fondo de su casa, y en ese momento el imputado se fue corriendo por la puerta de adelante, dándose a la fuga.

Posteriormente, se declaro la rebeldía, cuando se detuvo se procedió a realizar suspensión de juicio a prueba. Se dio prorroga de la suspensión pero no cumplió y se decreto nuevamente la rebeldía. Finalmente, se procedió a su captura y se lo condenó por juicio abreviado

El caso fue llevado adelante por el fiscal José Plaza.