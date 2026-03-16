    • 16 de marzo de 2026 - 09:49

    En Rawson, un hombre fue detenido en la calle con una escopeta

    Un hombre de 49 años fue aprehendido en Calle Meglioli tras intentar fugarse con una escopeta calibre 16 mm. La policía lo interceptó luego de escuchar una detonación mientras colaboraba en otro operativo cercano.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El domingo en Rawson, la tranquilidad de la tarde se vio alterada por un disparo. Personal policial de la Subcría Ansilta detuvo a un hombre de apellido Artes, de 49 años, quien fue aprehendido por tenencia ilegítima de arma de fuego y abuso de arma de fuego, según informó la Policia de San Juan.

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    El procedimiento se originó cuando efectivos que colaboraban en la detención de dos sospechosos de robo en una escuela cercana y escucharon una detonación proveniente de la zona. Al dirigirse al lugar, interceptaron a Artes, quien intentó darse a la fuga con una escopeta Bersa calibre 16 mm. Finalmente, fue reducido en el fondo de su domicilio, ubicado en Calle Meglioli.

    Durante el operativo se secuestró la escopeta y una vaina percutida de color rojo. El detenido manifestó no poseer documentación que acreditara la tenencia legal del arma.

    La investigación quedó en manos de la UFI Flagrancia, a cargo del Ayudante Fiscal Marcelo Bustos Meglioli, quien dispuso las medidas correspondientes.

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