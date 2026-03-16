Rawson: frustran robo en una escuela; los detenidos, de 18 y 20 años

Efectivos de la Subcomisaría Ansilta capturaron a los sospechosos tras una persecución por un descampado. Habían trepado al techo del establecimiento para sustraer equipos de refrigeración

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Personal policial de la Subcomisaría Ansilta logró desbaratar un intento de robo en las instalaciones de la Escuela Marcelino Guardiola, ubicada en el departamento Rawson. El procedimiento finalizó con la detención de dos jóvenes de 20 y 18 años, quienes fueron sorprendidos mientras violentaban los accesos del edificio escolar y pretendían llevarse equipamiento del establecimiento.

La intervención se produjo en momentos en que los uniformados detectaron la presencia de los sospechosos, identificados por fuentes oficiales como Sánchez y Torres. Al notar la llegada del móvil policial, los sujetos intentaron escapar a pie, lo que dio inicio a una breve persecución que culminó en un terreno baldío cercano a la institución educativa. Según el reporte oficial, uno de los implicados fue divisado en el techo de la escuela intentando desprender un equipo de aire acondicionado, mientras que su cómplice forzaba una ventana y la puerta de ingreso de uno de los módulos.

Tras la aprehensión, la portera del establecimiento se presentó en el lugar para radicar la denuncia correspondiente, confirmando los daños materiales en los ingresos al edificio. La inspección ocular determinó que el accionar de los delincuentes fue interrumpido antes de que pudieran concretar el traslado de los efectos de valor.