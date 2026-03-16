    • 16 de marzo de 2026 - 11:52

    Tragedia vial: murió una beba que viajaba con sus padres

    La niña de un año y medio perdió la vida y sus progenitores sufrieron heridas.

    Tragedia vial: murió una beba que viajaba con sus padres

    Tragedia vial: murió una beba que viajaba con sus padres

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    Una tragedia vial sacudió a la provincia de Entre Ríos tras un despiste ocurrido en la Ruta Nacional 14, cerca de la ciudad de Colón. En el siniestro murió una beba de apenas un año y medio que viajaba junto a sus padres, quienes resultaron heridos y debieron recibir asistencia médica.

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    El accidente ocurrió cuando un Peugeot 207 circulaba por la Ruta 14 en sentido desde Concordia hacia Gualeguaychú, ciudad de origen de la familia. Por causas que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que el auto se despistara y terminara volcando sobre la banquina.

    Según informaron desde el Puesto de Control Vial Mabragaña, en el hecho no participaron otros vehículos. El conductor, un joven de 22 años y padre de la menor, manejaba el automóvil al momento del accidente.

    Dentro del vehículo también viajaba la madre de la niña, una joven de 21 años. Tras el siniestro, ambos fueron asistidos por los equipos de emergencia que llegaron al lugar.

    El conductor sufrió lesiones leves, mientras que la mujer presentó heridas de mayor gravedad, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro de salud para recibir atención médica. En tanto, la pequeña no logró sobrevivir a las consecuencias del vuelco.

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