    • 8 de abril de 2026 - 13:53

    Tiroteo en la cancha de Sportivo Desamparados: este es el sanjuanino que le disparó a otro

    El agresor fue condenado en un juicio abreviado a un año de prisión condicional tras disparar en la puerta del estadio de Sportivo Desamparados.

    Diego Maximiliano Castro recibió una condena por dispararle a un joven en la cancha de Sportivo Desamparados.&nbsp;

    Diego Maximiliano Castro recibió una condena por dispararle a un joven en la cancha de Sportivo Desamparados. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este miércoles, el sanjuanino que le disparó a otro en inmediaciones de la cancha de Sportivo Desamparados, rindió cuentas ante la Justicia y la sacó barata. El joven conocido como Diego Maximiliano Castro acordó un juicio abreviado con la Fiscalía Genérica y recibió una condena de un año de prisión en suspenso. Por ende, obtuvo la libertad condicional tras estar detenido 48 horas.

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    El acuerdo de juicio abreviado se dio entre el abogado de Castro, Alejandro Castán, y la fiscal Daniela Pringles. La pena fue impuesta por el juez Gerardo Fernández Caussi por los delitos de portación de arma de fuego y lesiones agravadas.

    Castro deberá cumplir con una serie de reglas de conductas si no quiere que la probation sea revocada. Además tiene prohibido acercarse o mantener algún tipo de contacto con la víctima.

    La sentencia no incluye ninguna prohibición del imputado para acercarse a la cancha de Desamparados. Fuentes judiciales señalaron que ese tipo de sanciones ya solo corresponde al club.

    Todo ocurrió cuando la víctima, identificada como Cabello, llegó al lugar acompañado por un amigo. Apenas bajaron del colectivo, quien lo acompañaba mantuvo una discusión acalorada con Castro, un cuidacoches de la zona, por el control de los espacios para estacionar.

    La pelea escaló rápidamente y, en cuestión de segundos, Castro sacó un arma de fuego y efectuó un disparo. La bala impactó en el pie de Cabello, quien quedó atrapado y terminó siendo una víctima colateral.

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