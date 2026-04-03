Tragedia en Los Azules: murió un operario tras el vuelco de una topadora en Calingasta

Un accidente fatal en Los Azules ocurrió mientras un operario realizaban tareas de construcción de caminos. La víctima ya fue identificada.

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Un trabajador perdió la vida este viernes por la tarde en un accidente laboral registrado en el proyecto minero Los Azules, situado en el departamento Calingasta. El hecho ocurrió durante la ejecución de tareas de construcción de caminos en la zona de Atutia y actualmente es materia de investigación.

Quién era el operario muerto La empresa McEwen Copper confirmó el fallecimiento a través de un comunicado oficial e identificó a la víctima como Mario Alberto Alancay, quien se desempeñaba como operador de topadora y trabajaba para la firma contratista Minera Zlato S.R.L.

De acuerdo con la información preliminar, el operario habría sido expulsado de la cabina luego de que la maquinaria que conducía volcara por causas que aún no fueron determinadas. El siniestro se produjo en plena jornada laboral, en el marco de los trabajos que se desarrollan en el área.

Tras el accidente, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y seguridad. Personal presente en el lugar brindó asistencia médica y coordinó el operativo con servicios de la ciudad de San Juan y del propio departamento Calingasta, además de dar aviso a las autoridades correspondientes.

Pese a los esfuerzos realizados, el trabajador falleció en el lugar. Posteriormente, la zona fue preservada para permitir el avance de las pericias que buscan establecer las circunstancias exactas del hecho.