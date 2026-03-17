    • 17 de marzo de 2026 - 09:37

    Tragedia en Rivadavia: se conocieron más detalles del accidente que se llevó la vida de un ciclista

    La tragedia ocurrió en calles Rastreador Calivar y Pasaje Castro, en Rivadavia. La víctima fue trasladada al Hospital Rawson, donde falleció horas después.

    Los vehículos involucrados en la tragedia en Rivadavia.&nbsp;

    Los vehículos involucrados en la tragedia en Rivadavia. 

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    Por Germán González

    Una tragedia vial ocurrido en el departamento Rivadavia dejó como saldo la muerte de un ciclista, y en las últimas horas se conocieron más detalles sobre cómo sucedió el hecho, tras información aportada por fuentes judiciales. Quiénes son los involucrados y cómo fue la mecánica del siniestro.

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    Cómo fue la tragedia de Rivadavia

    El episodio tuvo lugar este lunes 16 de marzo, alrededor de las 17:10, en la intersección de calles Rastreador Calivar y Pasaje Castro. Según el informe de la División Delitos Especiales, personal policial llegó al lugar tras un llamado que alertaba sobre una colisión entre un automóvil y una bicicleta.

    De acuerdo a la reconstrucción inicial, el conductor de un Chevrolet Corsa, identificado como Santiago Ezequiel Paredes Echeverría, circulaba de norte a sur por Rastreador Calivar. Al llegar a la intersección, por motivos que aún son materia de investigación, impactó desde atrás a una bicicleta tipo playera rodado 26, color morado, guiada por Roberto Mario Tapia.

    bicicleta 17-03-26

    Producto del fuerte choque, el ciclista sufrió graves heridas y fue asistido en el lugar por personal de emergencias médicas. Luego, fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde permaneció internado en estado crítico.

    Pese a los esfuerzos médicos, horas más tarde se confirmó su fallecimiento. Según indicaron fuentes oficiales, la muerte de Tapia fue constatada a las 22:31 en el nosocomio público.

    En el lugar del hecho trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro. La investigación quedó en manos del fiscal Nicolás Schiattino, con la asistencia de la ayudante fiscal Roxana Fernández.

    Las autoridades continúan con las tareas investigativas para establecer con precisión las circunstancias que derivaron en esta nueva tragedia vial en San Juan.

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