    • 19 de marzo de 2026 - 16:00

    Tragedia: un nene de 2 años murió tras caer a un pozo negro mientras jugaba en el patio de su casa

    la tragedia ocurrió en Salta. El menor fue trasladado al hospital más cercano pero pese a los intentos de reanimación, los médicos no pudieron salvarlo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una tragedia marcó a la localidad de Joaquín V. González, en Salta. Un nene de 2 años murió después de caer en un pozo negro sin tapa en el patio de una vivienda. El pequeño estaba en la casa de su abuela y se encontraba jugando cuando, de repente, en un momento los adultos dejaron de verlo.

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    La preocupación creció rápidamente y comenzaron a buscarlo por el terreno hasta que finalmente lo encontraron dentro de un pozo de un baño en desuso, que estaba a ras del suelo y sin ningún tipo de protección.

    Los familiares lograron sacarlo de inmediato y lo llevaron de urgencia al hospital Hospital Oscar H. Costas, pero llegó sin signos vitales y pese a los intentos de reanimación, los médicos no pudieron salvarlo.

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    La tragedia marcó a la provincia de Salta tras la muerte del niño.

    Qué determinó la Justicia

    El medio Nueve Diario indicó que la fiscalía de turno tomó intervención en el hecho y ordenó distintas medidas, entre ellas la autopsia y pericias en el lugar, para determinar con precisión cómo ocurrió la tragedia y si hubo algún tipo de responsabilidad.

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