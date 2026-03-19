Tragedia: un nene de 2 años murió tras caer a un pozo negro mientras jugaba en el patio de su casa

Una tragedia marcó a la localidad de Joaquín V. González, en Salta. Un nene de 2 años murió después de caer en un pozo negro sin tapa en el patio de una vivienda. El pequeño estaba en la casa de su abuela y se encontraba jugando cuando, de repente, en un momento los adultos dejaron de verlo.
La preocupación creció rápidamente y comenzaron a buscarlo por el terreno hasta que finalmente lo encontraron dentro de un pozo de un baño en desuso, que estaba a ras del suelo y sin ningún tipo de protección.
Los familiares lograron sacarlo de inmediato y lo llevaron de urgencia al hospital Hospital Oscar H. Costas, pero llegó sin signos vitales y pese a los intentos de reanimación, los médicos no pudieron salvarlo.
Qué determinó la Justicia
El medio Nueve Diario indicó que la fiscalía de turno tomó intervención en el hecho y ordenó distintas medidas, entre ellas la autopsia y pericias en el lugar, para determinar con precisión cómo ocurrió la tragedia y si hubo algún tipo de responsabilidad.