    • 31 de marzo de 2026 - 12:40

    Tremendo relato del portero que le sacó el arma al alumno en Santa Fe: "Me apuntó"

    Fabio habló sobre el tenso momento que le tocó vivir dentro de la escuela, y tras reducir al atacante, dijo que éste "no sabía dónde estaba ni qué había hecho".

    Impactante relato del portero que le sacó el arma al atacante en Santa Fe: Me apuntó, pero no llegó a gatillar.

    Impactante relato del portero que le sacó el arma al atacante en Santa Fe: "Me apuntó, pero no llegó a gatillar".

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    En diálogo con un medio televisivo, Fabio, quien logró reducir al atacante dijo que éste "no sabía dónde estaba ni qué había hecho", y agregó que "hice lo que tenía que hacer, lo que hubiera hecho cualquiera".

    El portero de la Escuela Normal Mariano Moreno N° 40 describió la situación, y argumentó que el adolescente estaba armado y preparado para continuar disparando: "Tenía un cinturón cargado con varios cartuchos. Cargaba rápido".

    Agregó además que el joven manipulaba el arma con facilidad. "Tenía los cartuchos colgados al costado, cruzados. Vi cuando cargó los tiros que tiró últimos", detalló. Además, consideró que los disparos finales fueron efectuados sin un objetivo claro: "Tiraba a cualquier lado".

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    Portero vio desorientado al atacante

    En tanto, Fabio hizo hincapié en el desconcierto del agresor luego del ataque que terminó con la muerte de Ian Cabrera (13). "No sabía qué responderme cuando le hablé", agregó sobre el intercambio que mantuvieron antes de que lo desarmara.

    Más allá de no tener un vínculo cercano con los alumnos, el hombre explicó que reaccionó por impulso: "Casi que no los conozco, solo a los que saludan cuando acomodamos las bicicletas. No sé qué se me pasó por la cabeza, fui y le saqué el arma".

    También reconoció que en esos segundos también pensó en su familia: "Se me pasaron muchas cosas por la cabeza". "Salvé a muchos chicos. Podría haber matado a más alumnos", sostuvo.

    Estado de salud de los chicos

    Por otra parte, los seis alumnos que entraron a la guardia del hospital de la localidad santafesina, con heridas superficiales, ya fueron dados de alta, aunque quedan dos chicos internados.

    De hecho, uno está en el Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia" de la capital provincial, en la Unidad de Cuidados Especiales bajo monitoreo y control clínico.

    Finalmente, otro joven de 15 años fue trasladado al Hospital de Rafaela y continúa internado en sala de internación general, con una evolución estable de sus lesiones superficiales.

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