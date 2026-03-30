Santa Fe: cómo escondió el alumno la escopeta para ingresarla al colegio y matar a su compañero

El hecho ocurrió en la localidad de San Cristóbal, mientras los alumnos se encontraban en el patio interno.

Un alumno ingresó a un colegio de Santa Fe con una escopeta y mató a un compañero. Además, hirió a otros dos adolescentes. El hecho ocurrió en la Escuela Normal Superior n°40 “Mariano Moreno”, ubicada en el departamento de San Cristóbal.

Manuel, padre de una de las alumnas, dio algunos detalles en diálogo con Tempraneros (TN). “Mi hija estaba por ingresar a la escuela cuando se escucharon los disparos. Según me dijeron, entró con el arma en un estuche de guitarra, cargó el arma en la escuela y empezó a disparar”, señaló.

Embed "Nadie esperaba este tipo de acciones. Es un chico que hace deportes... Esto pasó de la nada": un alumno llevó una escopeta en un estuche de guitarra a la escuela, la sacó mientras izaban la bandera en el patio interno y disparó. Mató a un compañero pic.twitter.com/NAWLcgZOyO — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 30, 2026 Además, dio detalles sobre cómo escaparon los demás alumnos del colegio. “Nosotros vivimos a la vuelta de la escuela y en ese momento mi señora me cuenta que todos salieron corriendo. Bastantes chicos se resguardaron en la entrada de casa, buscaban refugio en medio del descontrol total”, agregó.

Embed Silvana, mamá de una alumna de la escuela de Santa Fe que estaba en el segundo piso: "Es una situación desgarradora: mi hija llegó llorando y me contó que supuestamente le iba a disparar a todo un curso. Empezó a los disparos. Los chicos salieron corriendo". pic.twitter.com/46RBEsqwYA — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 30, 2026 “Yo a veces soy docente en esa escuela, conozco la realidad de ese colegio y no es un lugar con el que uno puede llegar a pensar o soñar con una situación de este tipo. Nadie espera este tipo de acciones”, indicó Manuel.