    • 30 de marzo de 2026 - 19:36

    Santa Fe: cómo escondió el alumno la escopeta para ingresarla al colegio y matar a su compañero

    El hecho ocurrió en la localidad de San Cristóbal, mientras los alumnos se encontraban en el patio interno.

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    Manuel, padre de una de las alumnas, dio algunos detalles en diálogo con Tempraneros (TN). “Mi hija estaba por ingresar a la escuela cuando se escucharon los disparos. Según me dijeron, entró con el arma en un estuche de guitarra, cargó el arma en la escuela y empezó a disparar”, señaló.

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    Además, dio detalles sobre cómo escaparon los demás alumnos del colegio. “Nosotros vivimos a la vuelta de la escuela y en ese momento mi señora me cuenta que todos salieron corriendo. Bastantes chicos se resguardaron en la entrada de casa, buscaban refugio en medio del descontrol total”, agregó.

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    “Yo a veces soy docente en esa escuela, conozco la realidad de ese colegio y no es un lugar con el que uno puede llegar a pensar o soñar con una situación de este tipo. Nadie espera este tipo de acciones”, indicó Manuel.

    Por otro lado, Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, dijo que “llevó el arma en la mochila”. Todo ocurrió en el patio interno, en un momento en el que la comunidad educativa se preparaba para iniciar la jornada.

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