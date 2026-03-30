Crimen en una escuela de Santa Fe: qué se sabe del alumno que mató a un compañero

Un alumno ingresó armado a la Escuela Normal Superior Mariano Moreno N°40, en la ciudad santafesina de San Cristóbal , y asesinó a un compañero durante el inicio de la jornada escolar.

Santa Fe: el video del momento en que un alumno mató a balazos a un compañero

De Carmen de Patagones a San Cristóbal: los episodios más graves de violencia armada en escuelas

Conforme a la información que trascendió de forma oficial, el adolescente, de 15 años, sacó una escopeta de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13 y que cursaba primer año, falleció .

“Hablamos con docentes y nos dijeron que es un buen alumno y que nunca mostraba problemas de conducta, por lo cual esto llama la atención”, reveló Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal. “Hablamos con docentes y nos dijeron que es un buen alumno y que nunca mostraba problemas de conducta, por lo cual esto llama la atención”, reveló Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal.

“ El agresor, de entre 15 y 16 años, sacó un arma de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a otro de 13 años ”, confirmó.

“ Tomamos conocimiento a través del centro de monitoreo municipal. Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al notar que todos los chicos salían corriendo del colegio”, agregó el funcionario.

"Decían que sufría bullying": el dramático relato de la familia de un alumno y las primeras hipótesis del ataque en una escuela de Santa Fe

Giuliana, hermana de uno de los alumnos que logró escapar, contó que en un primer momento creyó que se trataba de un incendio. "No le creíamos cuando nos avisaron porque nos habían dicho que era un incidente. Cuando él llamó salimos disparando con mi mamá a la escuela", precisó en diálogo con TN.

Asimismo, la joven habló de las posibles teorías sobre el ataque. "Aparentemente tuvo un problema una semana antes, hay un montón de rumores, dicen que sufría bullying, que estaba dispuesto a ir y matar al chico con el que había tenido un problema o a sus amigos", detalló.

El video del momento en que un alumno mató a balazos a un compañero en el colegio de Santa Fe

Un video muestra el momento en el que el alumno comenzó a disparar y mató a un compañero en la Escuela Normal Mariano Moreno N.º 40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal.

En las imágenes se puede ver cómo algunos menores corren y otros se refugian ante la lluvia de disparos. Por el ataque, un chico de 13 años murió y otros dos resultaron heridos.