    • 30 de marzo de 2026 - 14:35

    "Sorpresa": el grito del alumno que mató a tiros a un compañero en un colegio de Santa Fe

    Un alumno de 15 años irrumpió armado en un colegio de San Cristóbal y mató a un chico de 13. "Gritó sorpresa y empezó a los tiros" relató un testigo.

    El grito de sorpresa que desató el horror en el Colegio de Santa Fe.

    El grito de "sorpresa" que desató el horror en el Colegio de Santa Fe.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El horror se desató en un instante este lunes en la Escuela Nº 40 de San Cristóbal, en Santa Fe, donde un alumno de 15 años entró con una escopeta escondida en un estuche de guitarra y mató a un chico de 13 años e hirió a otros dos. . “Gritó ‘sorpresa’ y empezó a los tiros”, relató un testigo.

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    Según reconstruyó un testigo de la violenta secuencia, el agresor había ido al baño antes de salir al pasillo. “Gritó ‘sorpresa’ y empezó a los tiros”, relató el adolescente. Ese fue el punto de quiebre: el aviso que anticipó la tragedia.

    El atacante disparó entre cuatro y cinco veces mientras el resto de los alumnos formaba en el patio interno del colegio, a punto de comenzar a izar la bandera. El resultado fue fatal. “Le pegó a un changuito y le desarmó la cabeza”, contó el testigo a LN+, al describir la escena que presenció mientras intentaba escapar. Y agregó: “Yo estaba corriendo, me silbaron los perdigones”.

    El relato también expone una posible motivación inicial que no llegó a concretarse. “Supuestamente quería matar a unos amigos, pero como no estaban, empezó a tirar a la bartola”, explicó el alumno.

    Declaración de horror del alumno: “Quería matar a toda la escuela”

    En medio del caos, la intervención de un asistente escolar resultó clave. El hombre se abalanzó sobre el agresor y logró desarmarlo, evitando que siguiera disparando. Fue entonces cuando el tirador atinó a escapar, pero lo redujeron poco después.

    Finalmente, detalló el testigo, cuando la policía lo subió al patrullero, el agresor se rió y lanzó otra frase inquietante: dijo que quería matar a toda la escuela.

    Un chico asesinado y dos heridos

    La consecuencia del inesperado ataque fue fatal. Uno de los disparos impactó de lleno en un alumno de 13 años, de primer año, que murió en el lugar. Otros dos chicos, también menores, resultaron heridos por los perdigones.

    Según trascendió, uno de ellos sufrió lesiones en la cara, el cuello y el pecho, por lo que fue trasladado de urgencia a Rafaela. En tanto, el otro alumno alcanzado por los perdigones presentó heridas más leves, aunque ambos permanecían en estado de shock.

    Colegio consternado

    Tras el hecho, las autoridades decidieron suspender las clases en todos los niveles, una medida que impactó de lleno en las familias de la comunidad. “Se suspendieron las clases. Tengo a mi otra hija más chica que iba a la escuela a la tarde y le comunicaron que no va a ir”, confirmó a TN Silvana, madre de una alumna del colegio.

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