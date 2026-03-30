Alumno tirador en Santa Fe: la historia íntima detrás del ataque

El caso del alumno tirador en San Cristóbal mantiene en vilo a la sociedad tras el ataque ocurrido en una escuela de Santa Fe , donde un adolescente de 15 años abrió fuego contra sus compañeros. El hecho dejó un muerto y ocho heridos , y ahora la investigación busca reconstruir su historia personal, familiar y escolar.

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Los investigadores intentan entender qué llevó al alumno tirador a cometer el ataque , ocurrido en la Escuela N°40 de San Cristóbal. El adolescente utilizó una escopeta de su abuelo y disparó dentro del establecimiento , provocando una estampida entre los alumnos y escenas de pánico generalizado.

Según fuentes oficiales, no tenía antecedentes de violencia , pero sí comienzan a surgir elementos clave en su entorno. El joven sería víctima de bullying sistemático , de acuerdo a testimonios recogidos por la Policía de Santa Fe, lo que abre una de las principales hipótesis del caso.

Otro eje central en la investigación del alumno tirador es su núcleo familiar. Su padre, camionero, se habría ido del hogar hace dos años , radicándose en Entre Ríos, mientras que su madre se encuentra bajo licencia psiquiátrica , lo que evidencia un contexto de fuerte vulnerabilidad.

#SantaFe Así hostigaban al adolescente que esta mañana sacó una escopeta 12/70 del estuche de una guitarra y comenzó a disparar, en su escuela de San Cristóbal. Algunos alumnos mencionan que el atacante hizo un recorrido por varios sectores y que el primer sitio donde abrió fuego… pic.twitter.com/9aT0hjy4iy

El informe preliminar señala un grado importante de conflictividad familiar , con la ausencia paterna como un factor determinante. Además, los investigadores mencionan un posible consumo problemático por parte del padre , lo que habría agravado la situación del adolescente.

A pesar de este escenario, vecinos y conocidos lo describían como “tranquilo” y “sin problemas visibles”, lo que profundiza el desconcierto sobre cómo se desencadenó el ataque.

Las advertencias previas y las dudas clave

Un dato inquietante surgió en las últimas horas: un padre aseguró que el adolescente había amenazado con “matar a todos” días antes del hecho, lo que abre interrogantes sobre posibles fallas en la prevención.

Por otro lado, la relación con la víctima fatal, Ian Cabrera, no estaría vinculada al bullying, ya que los primeros testimonios indican que no se conocían directamente. Esto refuerza la hipótesis de un ataque indiscriminado.

Mientras tanto, la Justicia de Santa Fe avanza en la causa, a cargo de la fiscal de menores Carina Gerbaldo, y se espera que el adolescente sea sometido a pericias psicológicas clave para determinar su estado mental al momento del hecho.