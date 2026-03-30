Identificaron a la víctima del ataque a tiros ocurrido en un colegio de Santa Fe

Crimen en una escuela de Santa Fe: qué se sabe del alumno que mató a un compañero

"Sorpresa": el grito del alumno que mató a tiros a un compañero en un colegio de Santa Fe

"Tristísimo comienzo de semana en mi San Cristóbal, Q.E.P.D. Ian Cabrera, abrazo fuerte y mis más sinceras condolencias a Mirian y Leo... duele el alma, duele tremendo, San Cristóbal está de luto", escribió en las redes sociales Rosana Correa, una allegada a la familia.

Su mamá es Mirian Gabriela Núñez (44), quien trabaja como maestra jardinera. Su papá, Hugo Leandro Cabrera (40), es empleado municipal. Ian era el único hijo de la pareja.

"Misión cumplida, te amo hijo", posteó el hombre en mayo de 2019, cuando se tatuó en un brazo el nombre de Ian y su fecha de nacimiento.

Según indicaron las autoridades municipales y provinciales, el alumno de 15 años que disparó " atravesaba una situación intrafamiliar del ámbito privado muy compleja , que atravesaba a su madre y a la familia".

Otros dos estudiantes, 13 y 15 años, sufrieron heridas por los perdigones. Y seis se lastimaron cuando trataban de escapar del horror, ya que todo sucedió en el patio del establecimiento, mientras se izaba la bandera, a las 7.10.

De acuerdo a las fuentes, el agresor no tenía antecedentes y cursó el nivel inicial y primario en el mismo colegio de esta ciudad de alrededor de 15.000 habitantes. Ahora había empezado 1° año, dos cursos menos que el tirador.

"No se trataba de un conflicto intraescolar", expresaron las autoridades en conferencia de prensa.

"Vivo a una cuadra, escuché el estallido y al segundo un montón de niños corriendo desesperados llorando, preguntamos y nos dicen los alumnos que habían disparos, corrimos hacia la escuela a buscar a mi sobrina y yo salí para la otra cuadra y encontramos a mi sobrina escondida atrás de un árbol en estado de shock... muy terrible", contó en sus redes Cecilia Núñez Romero.

En diálogo con Clarín, además, la mujer dijo que escucharon "un estallido" y pensaron que "era un auto".

Desde el Club Atlético Independiente de San Cristóbal lo despidieron en un comunicado: "El Club informa que, debido a los hechos de público conocimiento ocurridos en la ciudad de San Cristóbal, que enlutan profundamente a toda la comunidad y que involucran a un joven que formaba parte de nuestra institución, permanecerá cerrado y sin actividades durante el día de hoy".

"Acompañamos con enorme dolor a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, y nos unimos en el pedido de respeto y acompañamiento para todos los afectados", completó la Comisión Directiva de la institución.

Una vecina consultada por Clarín, que pidió mantener reserva de su identidad, expresó que "el pibe que falleció era único hijo y los padres muy buenos, personas muy queridas, y el asesino es de familia adinerada".

"Pero le hacían bullying porque tiene sus papis separados y como siempre paga el bueno por otros que se creen vivos al hacer bullying, y pagó un inocente con su vida".