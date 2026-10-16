    • 16 de octubre de 2026 - 20:59

    Un incendio destruyó parte de un depósito en Rawson y provocó el colapso del techo

    El siniestro ocurrió este viernes por la tarde en un depósito ubicado sobre calle 9, al oeste de San Miguel. Trabajaron Bomberos Voluntarios y personal del destacamento Rawson.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un incendio registrado este viernes por la tarde generó un importante despliegue de bomberos en Rawson, donde las llamas afectaron un depósito que almacenaba motores, puertas, tubos de gas y herramientas. El lugar está ubicado en calle 9, al oeste de San Miguel. El siniestro no dejó personas heridas, pero provocó daños materiales y el colapso del techo de la estructura.

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    En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios y efectivos del Destacamento Rawson, quienes intervinieron para combatir el fuego y evitar que las llamas continuaran afectando las instalaciones.

    Según el relato del propietario, antes de que comenzara el incendio, el casero del lugar había retirado a un grupo de adolescentes que se encontraba en el predio. Posteriormente, el depósito comenzó a arder. Por el momento, esa secuencia forma parte de la información aportada por el dueño y no permite establecer cómo se inició el fuego ni quiénes pudieron estar involucrados.

    El episodio dejó como saldo únicamente daños materiales, aunque la intensidad del incendio provocó el derrumbe del techo del depósito. Las circunstancias que originaron el siniestro no fueron precisadas.

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