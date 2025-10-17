Un sujeto de 34 años y un menor de 16, fueron detenidos por robar en un barrio privado de Santa Lucía Ambos ingresaron a una vivienda del Barrio Libertador IV, un complejo privado que cuenta con cierre perimetral, cámaras y un portón que permanece cerrado.

Dos sujetos fueron detenidos después de haber sido identificados por las cámaras de seguridad de haber ingresado a robar a una vivienda de Santa Lucía. Se trata de a Alexis Angelo Garú, de 34 años, y B.A.A.R un menor de 16 años que ya quedó a disposición de la Justicia de Menores.

Todo había sucedido en la madrugada del jueves, el propietario denunció que mientras dormía, dos sujetos ingresaron a su casa del Barrio Libertador IV, Santa Lucía, para sustraerle su bicicleta y una cortadora de césped. Efectivos policiales de la Comisaría 29° revisó las cámaras de seguridad e identificó a los autores del hecho.

Tras un rastrillaje, se encontró la bicicleta y se detuvo a Alexis Angelo Garú, de 34 años, quien fue reconocido como el autor de la sustracción de la cortadora de césped. También se identificó al menor de 16 años, como el autor de la sustracción de la bicicleta. El Juez de la Oficina Judicial Penal de la Niñez y Adolescencia trabajó en el hecho.

La víctima reconoció los efectos como de su propiedad y fueron devueltos. Garú permanece detenido y vinculado al legajo de investigación por hurto calificado.