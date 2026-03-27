    • 27 de marzo de 2026 - 08:36

    Una joven de 19 años perdió la vida en un terrible accidente de tránsito

    La víctima viajaba como acompañante.

    Así quedó el auto siniestrado. Foto: Los Andes

    Así quedó el auto siniestrado. Foto: Los Andes

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    Una joven de 19 años falleció en la noche de este jueves tras un grave siniestro vial ocurrido en La Colonia, en el departamento de Junín, en Mendoza, informó diario Los Andes. El hecho se registró aproximadamente a las 19.45 sobre la calle 9 de Julio, justo frente al predio de Granjeros del Este. Por el lugar circulaba un automóvil Peugeot 206 de color gris, conducido por un hombre identificado como E. E. B., de 28 años y oriundo de San Martín.

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    De acuerdo con las primeras pericias recogidas en el lugar por personal policial, el vehículo se desplazaba por la calle Espejo en dirección de Oeste a Este. Al llegar a la altura del establecimiento mencionado, el conductor perdió el dominio del rodado y terminó colisionando violentamente contra un poste ubicado en el costado Sur de la calzada.

    Como consecuencia del fuerte impacto, una de las acompañantes, identificada como P. D. B. S. M., de 19 años, perdió la vida en el lugar del accidente. En el vehículo también viajaba una segunda acompañante, P. D. B. F., de 26 años, quien afortunadamente resultó ilesa.

    Al momento del siniestro, las condiciones de visibilidad eran buenas, el lugar contaba con iluminación artificial y el estado de la calzada se encontraba en óptimas condiciones.

    En la zona trabajó personal de la Subcomisaría de La Colonia, Policía Científica y la Policía Vial de San Martín para determinar la mecánica del accidente. Hasta el momento, los resultados del dosaje de alcohol al conductor y la gravedad de sus lesiones permanecen bajo investigación.

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