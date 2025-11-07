[VIDEO] Impactante incendio en Rivadavia: ardió una carpintería y causó temor en barrios aledaños El siniestro tuvo lugar sobre las 18.30 de este viernes en una vivienda del barrio Cesap. Las llamas podían observarse desde barrios vecinos.

Este viernes pasadas las 18.30 horas se registró un incendio en una vivienda del barrio Cesap en Rivadavia. Varias dotaciones de bomberos y también con colaboración de los vecinos trabajaron en el lugar para combatir las llamas.

Según el testimonio de vecinos, en esa vivienda ubicada en la manzana 6, funciona una carpintería. Al momento del siniestro afortunadamente no se encontraba nadie en el lugar, desde Bomberos creen que al parecer un desperfecto eléctrico habría sido lo que ocasionó el siniestro y el material que se encontraba en el interior de la carpintería ayudó a la combustión.

Se vivieron momentos de tensión por la altura de las llamas y la cercanía con el resto de las viviendas. Desde barrios aledaños como Natania XVII y Del Bono Green podían observarse las llamas.