    • 3 de octubre de 2026 - 15:09

    [VIDEO] La otra faceta del enfermero que estafó a la madre de una jueza sanjuanina: cantaba en televisión

    Jorge Caballero fue sobreseído esta semana luego de devolver los $4,3 millones por los que había sido investigado. Ahora trascendió un video en el que aparece cantando “Perdón, Perdón” de Ha-Ash durante un certamen televisivo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un video que comenzó a circular en las últimas horas muestra una faceta desconocida de Jorge David Caballero Cortez, el enfermero que fue investigado por una estafa de más de $4,3 millones contra la madre de una jueza sanjuanina y que esta semana quedó sobreseído después de reparar económicamente el perjuicio.

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    La grabación corresponde a la participación de Caballero en un certamen del programa de Diario La Ventana, donde se presentó como cantante y sorprendió al estudio con una interpretación de “Perdón, Perdón”, de Ha-Ash.

    “Emoción pura en el estudio”, fue la presentación que acompañó aquel momento, en el que Caballero tomó la guitarra e interpretó la canción frente a las cámaras. El registro tomó otra dimensión luego de que se conociera públicamente su situación judicial.

    De enfermero de confianza a imputado por una estafa

    Caballero se desempeñaba como enfermero y estaba a cargo del cuidado de la madre de una jueza sanjuanina. Según estableció la investigación del Ministerio Público Fiscal, habría aprovechado el vínculo de confianza que mantenía con la mujer para acceder a información vinculada con una de sus tarjetas y a una billetera virtual.

    A partir de esos datos se habrían realizado compras y transferencias sin autorización, operaciones que se extendieron durante varios meses. En un comienzo los movimientos eran por montos menores, pero con el paso del tiempo las sumas fueron aumentando hasta alcanzar un perjuicio total de $4.308.000.

    La situación fue detectada cuando la mujer y su hija, la jueza de Impugnación Ana Lía Larrea, revisaron los movimientos y advirtieron consumos y transferencias que no reconocían.

    La investigación estuvo a cargo del fiscal Pablo Martín, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. A partir del análisis de las operaciones, los investigadores pudieron vincular los movimientos con Caballero y avanzar con la imputación por defraudación informática.

    Devolvió todo el dinero y terminó sobreseído

    El enfermero fue formalmente imputado en agosto de 2026. En aquella audiencia, su abogado defensor, Leonardo Miranda, planteó una reparación integral del daño como salida alternativa al proceso.

    La propuesta fue aceptada y Caballero depositó los $4.308.000 correspondientes al perjuicio económico, con lo que quedó acreditada la devolución total del dinero.

    Finalmente, el pasado 30 de septiembre, durante una audiencia realizada en la Sala 7, el fiscal Martín solicitó el sobreseimiento al constatar que la reparación acordada había sido cumplida. El planteo fue aceptado por la Justicia y Caballero quedó desvinculado de la causa mediante esa resolución.

    El sobreseimiento se produjo por la reparación integral del daño, por lo que no quedaron medidas pendientes de cumplimiento dentro de ese expediente.

    Según explicaron desde el Ministerio Público Fiscal, este tipo de salida alternativa tiene determinadas condiciones y puede concederse una sola vez dentro de un período de un año. La resolución cerró el proceso por el hecho investigado, aunque la imputación y el posterior sobreseimiento forman parte del registro judicial correspondiente.

    Mientras tanto, el video recuperado de aquella participación televisiva expone un costado completamente diferente del hombre que en los últimos días volvió a quedar en el centro de la escena sanjuanina por una causa judicial: frente a las cámaras, guitarra en mano, Caballero mostraba su faceta como cantante.

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